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김해문화관광재단, 전국 관광 수요 확산 나선다

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김해 허균 기자

승인 : 2026. 07. 20. 16:08

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코엑스 무역센터 전광판 활용 대외 인지도 제고
7.20(김해문화관광재단 수도권 전략 홍보로 전국 관광 수요 확산 나선다)4.행사 현장 2
김해문화관광재단이 전국 관광수요 확산을 위해 서울 코엑스 아티움 필로티에서 김해의 관광 자원을 홍보했다./ 김해문화관광재단
경남 김해문화관광재단이 서울 코엑스 등 수도권 핵심 거점에서 김해의 문화·관광 자원 홍보를 강화하며 대외 인지도 제고에 나섰다.

20일 김해문화관광재단에 따르면 서울 코엑스 아티움 필로티에서 WTC Seoul과의 업무협약을 계기로 '여름휴가, 김해로 체크인' 행사를 개최하고 수도권 대상 홍보 활동을 추진했다.

이번 행사는 코엑스의 높은 유동인구를 활용해 김해 관광자원과 재단 브랜드를 효과적으로 알리기 위해 마련됐다. 재단은 이번 행사에서 김해시 주촌면 망덕리 고분군에서 출토된 오리모양 토기를 모티브로 한 캐릭터 '토더기'를 활용한 브랜드 콘텐츠 전략이 유효하게 작동했다고 평가했다.

토더기 '김해에 살아보는 건 어때' 콘텐츠를 코엑스 K-POP 광장 미디어를 통해 송출함으로써 도시 체험형 메시지를 효과적으로 전달하고 김해의 생활 및 관광 이미지를 동시에 부각했다. '놀면 뭐하니? 김해로 와!' 콘텐츠를 코엑스 내부 미디어에 추가 송출해 홍보 범위를 한층 확대했다. 아울러 팝페라 공연, 유물 전시, 체험 부스를 결합한 복합형 프로그램을 운영해 시민 참여를 적극 유도하고 현장 몰입도를 높이는 데 기여했다.

재단은 이번 행사를 통해 캐릭터 기반 콘텐츠와 체험형 홍보 전략의 효과를 확인했으며 향후에는 콘텐츠 간 메시지 연계를 강화해 전달력을 높일 계획이다. 앞으로 WTC Seoul과 협력을 확대해 수도권 홍보 거점을 지속적으로 활용하고 '분청도자축제' 홍보, '가야금단' 공연 등의 연계 프로그램을 추진할 방침이다.

김해문화관광재단 관계자는 "수도권 중심지에서의 이번 홍보를 통해 김해의 문화·관광 경쟁력을 확인했으며 지속적인 협력과 콘텐츠 고도화를 통해 김해 브랜드 가치를 강화해 나가겠다"고 말했다.
허균 기자

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