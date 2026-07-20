오세훈 “경제력 격차가 AI 기회 격차 돼선 안 돼”…‘청년 AI 기본권’ 약속

글로벌 빅테크 캠퍼스 수료생들과 소통

비전공자 창업~글로벌 기업 취업 연결

[포토] 청년취업사관학교 글로벌 빅테크 캠퍼스 찾은 오세훈 서울시장 0 오세훈 서울시장이 20일 서울 용산구 서울청년광역센터에서 열린 청년취업사관학교 글로벌 빅테크 캠퍼스 'MY 성장스토리 톡톡'에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. /정재훈 기자

민선 9기 핵심 과제로 '청년 인공지능(AI) 기본권'을 내건 오세훈 서울시장이 AI 시대를 준비하는 청년들의 성장 가능성을 직접 확인하고 누구나 공평하게 AI를 활용해 미래를 설계할 수 있는 환경을 조성하겠다고 약속했다.오 시장은 20일 서울청년광역센터 커뮤니티홀에서 열린 '글로벌 빅테크와 함께하는 청년취업사관학교 My 성장스토리 톡톡'에 참석했다. 이번 방문은 청년취업사관학교 글로벌 빅테크 캠퍼스를 통해 새로운 도전에 나서고 성장의 기회를 만들어 온 청년들의 이야기를 듣기 위해 마련됐다.이날 현장에서는 글로벌 빅테크 캠퍼스를 통해 새로운 역량을 쌓고 취업, 진로 전환, 창업에 도전한 수료생들의 경험담이 소개됐다. 이 가운데 회계학을 전공한 장훈씨는 AI가 기존 업무를 빠르게 대체하는 모습을 보며 진로 전환을 결심했고 청년취업사관학교에서 AI를 배운 뒤 커피 감정사와 바리스타 교육 경험을 접목한 '감정을 향으로 번역하는 AI 서비스'를 기획해 창업에 도전하고 있다고 설명했다.장씨는 "전공, 나이, 기존 경력이 새로운 도전의 걸림돌이라고 생각하지 않았으면 좋겠다"며 "제가 더 넓은 세상을 향해 전환을 이뤄낸 것처럼 여러분의 다음 도전도 그렇게 시작되길 바란다"고 말했다.오 시장은 "4~5년 전 청년취업사관학교를 기획할 당시에는 취업난을 겪는 청년들에게 새로운 길을 열어주는 것이 목표였다"며 "AI 시대가 본격화하면서 이제는 글로벌 빅테크 기업과 협력해 청년들이 취업과 창업 등 미래를 설계할 수 있도록 돕는 올바른 방향으로 가고 있구나 자부심을 느낀다"고 밝혔다.이어 "경제력의 격차가 AI 시대 미래를 설계하는 기회의 격차로 이어져서는 안 된다"며 "서울 청년들에게 AI 기본권을 보장하기 위해 글로벌 AI 기업들과 생성형 AI 유료 서비스 지원 방안을 협의하고 있다"고 말했다.오 시장은 특히 "서울을 피지컬 AI의 선도 도시로 만들기 위해 수서 일대를 중심으로 실증 테스트베드를 조성할 계획"이라며 "청년들이 AI를 새로운 경쟁력으로 삼아 취업과 창업에 도전할 수 있도록 서울시가 글로벌 빅테크 기업들과 함께 적극 지원하겠다"고 강조했다.이를 위해 시는 올해 글로벌 빅테크 전담 캠퍼스를 기존 3곳에서 8곳으로 확대하고 연간 AI 인재 양성 규모도 600명으로 늘렸다. 엔비디아·구글·AWS·오라클·KT·SAS 등 글로벌 AI 선도기업이 새롭게 참여해 AI 코어 엔지니어와 피지컬 AI, 의료·바이오 AI 등 산업 수요에 맞춘 교육과정을 운영할 계획이다.시는 앞으로도 글로벌 기업과 공동으로 산업 수요를 반영한 교육과정을 지속 발굴하고 교육생이 프로젝트 경험을 취업과 창업으로 연결할 수 있도록 기업 멘토링과 채용 연계를 강화할 계획이다.오 시장은 "AI가 세상을 빠르게 바꾸고 있는 지금, 그 변화를 이끌 인재의 중요성은 더욱 커지고 있다"며 "앞으로도 청년 AI 기본권을 통해 모든 청년이 경제적 여건과 관계없이 생성형 AI를 활용할 수 있도록 지원하고 배움이 일자리와 기회로 이어질 수 있도록 기업과의 협력도 확대하겠다"고 강조했다.