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사회 교육·행정자치

호우 복구에 16억 추가 지원…폭염 취약계층 보호에도 1억2000만원

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세종 김남형 기자

승인 : 2026. 07. 20. 16:35

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경기·강원·경북에 재난특교세 16억원 지원…응급복구·이재민 구호에 활용
대구·경북에는 폭염 대응비 1억2000만원…무더위쉼터 운영·취약계층 물품 지원
'남은 마늘이라도 건져야지'
경북 의성군에 폭염 특보와 호우 특보가 동시에 발효된 20일 단촌면 구계2리에서 마늘·양파 농사를 짓는 농민이 전날 폭우로 토사를 뒤집어쓴 마늘을 계곡물에 씻고 있다. 해당 마을은 전날 내린 비로 도로 유실과 침수, 단전·단수가 되는 피해를 봤다. /연합뉴스
행정안전부가 집중호우 피해를 입은 경기·강원·경북 지역의 응급복구를 위해 재난안전특별교부세 16억원을 추가 지원한다. 폭염이 이어지고 있는 대구·경북에는 취약계층 보호를 위한 재난구호지원사업비 1억2000만원도 투입한다.

행안부는 지난 17일부터 19일까지 내린 집중호우로 피해가 발생한 경기·강원·경북 등 3개 시·도에 재난특교세를 긴급 지원한다고 20일 밝혔다.

이번 호우로 경북 의성·안동과 경기, 강원 지역 등에서 도로 유실과 토사 유출, 주택 침수 피해가 발생했다. 일부 주민은 침수와 산사태 우려로 일시 대피하기도 했다.

특히 지난해 대형 산불이 발생한 의성·안동에서는 산불 피해지의 지반이 약해진 데다 임시주거시설까지 설치돼 있어 집중호우에 따른 추가 피해가 우려되는 상황이다.

지원금은 피해 시설 응급복구와 이재민 구호, 토사·낙석 제거, 위험시설 긴급 안전조치 등에 사용된다. 산사태와 낙석 등 2차 피해를 막기 위한 안전조치에도 투입된다.

행안부는 호우 피해 복구와 함께 장기화하는 폭염에도 대응하기로 했다. 최근 경북 경산과 포항에 처음으로 폭염중대경보가 발효되는 등 대구·경북 지역의 폭염 피해 우려가 커진 데 따른 것이다.

재난구호지원사업비 1억2000만원은 무더위쉼터 냉방비 등 운영비와 독거노인 등 폭염 취약계층을 위한 맞춤형 구호물품 구입에 활용된다.

행안부는 앞서 지난 8일부터 10일까지 집중호우 피해를 입은 대전·세종·경기·충북·충남·경북 등 6개 시·도에도 재난특교세 21억원을 지원했다.

윤호중 행안부 장관은 "연이은 집중호우로 피해를 입은 주민들이 하루빨리 일상으로 돌아갈 수 있도록 가용한 행정·재정적 수단을 최대한 활용하겠다"고 말했다.

이어 "산불 피해지역과 산사태 우려지역을 철저히 살피고 폭염 취약계층 보호에도 힘써 추가 피해가 발생하지 않도록 선제적으로 대비해달라"고 당부했다.
김남형 기자

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