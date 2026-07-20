“물류시설 화재안전관리 전면 손질한다”…국토부, 민관 TF 출범

이미지 0 화재가 발생한 인천 서해구 석남동 쿠팡 물류센터에 진화 작업이 진행되고 있다./연합뉴스

국토교통부가 인천 쿠팡 물류센터 화재를 계기로 물류시설의 화재안전관리 체계를 전면 개편한다. 대형화·고층화되는 물류시설 특성을 반영해 설계부터 운영·관리까지 전 과정에 걸쳐 제도를 손질하고, 화재 예방과 대응 역량을 강화한다는 방침이다.국토부는 20일 오후 교통물류실장 주재로 행정안전부, 소방청, 한국건설기술연구원, 건축·소방·방재 분야 전문가, 물류업계 등이 참여하는 '물류시설 화재안전 제도개선 태스크포스(TF)' 착수회의를 개최했다고 밝혔다.이번 TF는 지난 18일 인천 소재 물류센터에서 발생한 화재를 계기로 마련됐다. 최근 물류시설이 대형화·고층화되고 다양한 화물을 취급하면서 화재 위험이 커지고 있다는 판단에서다.TF는 국토부 물류정책관을 단장으로 운영되며 운영·관리, 건축, 소방·방재 등 3개 분과로 구성된다. 물류시설의 설계 단계부터 운영·관리까지 화재안전관리 체계 전반을 점검하고 재발방지 대책을 마련하는 역할을 맡는다.주요 검토 과제는 △현행 물류시설 화재안전 관련 제도와 규제의 적정성 점검 △물류시설 특성을 반영한 건축구조 및 화재안전 기준 개선 △화재안전 관리·감독 체계 강화 △화재 대응과 피난을 고려한 소방시설 설치·운영 방안 등이다.이와 함께 국토부는 TF 운영 과정에서 화재 원인을 분석하는 동시에 현장 의견을 폭넓게 수렴해 실효성 있는 제도 개선안을 마련할 계획이다.박재순 국토부 교통물류실장은 "최근 물류시설이 대형화·고층화되고 다양한 화물을 보관·처리하면서 화재 위험이 증가하고 있다"며 "현장 의견을 충분히 반영해 국민이 안심할 수 있는 실효성 있는 안전관리 방안을 마련하겠다"고 말했다.