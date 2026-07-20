닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

유통 유통

두을장학재단, 하계 워크숍 개최…차세대 여성 리더 육성

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260720010007124

글자크기

닫기

정문경 기자

승인 : 2026. 07. 20. 17:09

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

2026 두을장학재단 하계워크숍 (1)
두을장학재단이 장학생과 동문 등 총 120여 명이 참석한 가운데 '2026년 하계 워크숍'을 진행했다./두을장학재단
두을장학재단이 장학생들의 리더십과 협업 역량 강화를 위한 '2026년 하계 워크숍'을 개최했다고 20일 밝혔다.

이번 워크숍은 지난 16일부터 18일까지 2박 3일간 경기도 용인시 기흥구 KB증권 연수원에서 열렸으며, 장학생과 동문 등 120여 명이 참석했다.

두을장학재단은 차세대 여성 지도자 양성을 목표로 설립된 국내 최초의 여성 전문 장학재단으로, 현재 이부진 호텔신라 사장이 이사장을 맡고 있다.

매년 하계와 동계 워크숍을 통해 장학생 간 교류와 역량 개발을 지원하고 있다. 올해 하계 워크숍은 인문·과학 분야 특강과 팀빌딩, 네트워킹 프로그램을 중심으로 진행됐다. 장학생들이 자기 이해를 넓히고 협업 능력과 진로 설계 역량을 키울 수 있도록 프로그램을 구성했다.

초청 강연은 사전 설문조사를 통해 장학생들이 직접 만나고 싶은 연사를 선정하는 방식으로 마련됐다. 강연에는 최재천 이화여대 교수의 'AI 시대의 앎과 삶', 이낙준 닥터프렌즈 작가의 '실패 없는 성장은 없다', 김경일 아주대 교수의 '나만의 Unique Self: 인지심리학이 전하는 미래 인재의 역량' 등이 진행됐다.

팀빌딩 프로그램에서는 '다름의 온도'를 통해 참가자들이 서로의 경험을 공유하며 관계를 형성했고, '두을임팩트 프로젝트'에서는 사회문제 해결을 위한 봉사활동 아이디어를 기획하며 협업 능력을 키웠다.

동문과의 교류 프로그램인 '두을인의 밤, 선배와의 만남'에서는 졸업생들이 참여해 후배 장학생들과 진로 경험과 사회생활 노하우를 공유하는 시간을 가졌다.

한편 두을장학재단은 오는 8월 말부터 전국 4년제 대학 1학년에 재학 중인 여학생을 대상으로 29기 장학생 모집을 시작할 예정이다.
정문경 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

기체결함에 발 묶인 다낭발 ‘이스타항공’…승객 183명 6시간 ‘깜깜이 대기’

이동진 “안 쓴 영화평·별점 떠돈다”…‘호프’ 가짜 후기 확산 직접 해명

‘무적함대’ 스페인, 16년 만에 세계 정상 탈환… 메시 준우승 마침표

‘당무개입’ 논란 뻔한데…李, 與‘청년 기탁금’ 비판한 이유는

밀양 장비임차 용역 사기 의혹 수사 논란…실무자 송치에도 ‘편파수사’ 의혹 확산

미·이란 전면전 문턱…요르단·쿠웨이트 전장화 속 호르무즈 공동관리안 부상

미, 이란 9일째 ‘응징 공습’…호르무즈 유조선 폭발로 확전 악순환

지금 뜨는 뉴스

중국인 수십명이 우르르…인천공항 ‘집단 새치기’ 골치

“AI호황 끝나지 않는다”…TSMC, 美에 148조 추가베팅

상반기 외식 소비 트렌드…“아메리카노·햄버거가 대세”

무심코 차에 둔 이 물건들, 햇볕 뜨거운 여름엔 조심해야

배달의민족 주인 바뀐다…우버, 딜러버리히어로 인수 추진