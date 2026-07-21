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전국 축구 꿈나무 문경 집결…‘유소년 축구 페스티벌’ 24일 개막

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문경 장성훈 기자

승인 : 2026. 07. 21. 11:25

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문경시
지난해 개최한 '2025 문경 유소년 축구 페스티벌' 경기 모습/문경시
전국 유소년 축구 꿈나무들이 경북 문경에서 기량을 겨룬다.

21일 문경시축구협회에 따르면 '2026 문경 유소년 축구 페스티벌'이 오는 24일부터 30일까지 문경시민운동장과 영강체육공원 축구장에서 열린다.

경상북도축구협회와 문경시축구협회가 공동 주최·주관하는 이번 대회에는 전국 유소년 클럽팀 64개 팀이 참가한다. U11과 U12 부문에 각각 32개 팀이 출전해 조별리그를 치른다.

경기는 24~26일과 28~30일 두 차례에 걸쳐 진행된다. 선수들의 안전과 경기력 유지를 위해 무더운 낮 시간을 피해 오전 9시부터 낮 12시 30분까지, 오후 5시부터 밤 9시까지 운영한다.

대회 기간인 25일부터는 영강체육공원에서 '2026 문경시 영강 어린이 물놀이 축제'도 함께 열려 참가 선수와 가족, 관광객들의 발길을 모을 것으로 기대된다.

시는 스포츠대회와 여름 축제를 연계해 지역 상권과 관광 활성화에도 도움이 될 것으로 보고 있다.

김학홍 시장은 "전국의 축구 꿈나무들이 문경에서 마음껏 기량을 펼치고 좋은 추억을 만들길 바란다"며 "경기를 마친 뒤에는 영강 어린이 물놀이 축제도 함께 즐기며 가족들과 뜻깊은 여름을 보내길 기대한다"고 말했다.
장성훈 기자

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