시흥시민 하루 60% 관외 이동…서울보다 인천·안산 생활권 더 가깝다

시흥시는 21일 시흥시정연구원이 데이터 기반으로 시민의 이동 특성을 다각도로 분석한 '시흥시민은 어디로, 어떻게 다닐까?' 연구 결과를 발표했다.
이번 연구는 지난 2025년 국가교통DB(KTDB)와 교통카드 자료를 활용해 시흥시를 독립 단위로 분석한 첫 종합 실증 사례다.
연구에 따르면 시흥시의 하루 총통행량 129만7886건 중 59.9%가 시 경계를 넘는 광역 통행으로 나타났다.
특히 관외 목적지 가운데 인천(27.4%)과 안산(24.6%)이 전체의 52.0%를 차지해, 시흥시민의 이동이 서울보다 인접한 인천·안산권에 크게 집중되어 있음이 확인됐다.
수단별로는 승용차 이용률이 79.7%로 압도적이었으며, 시 내부 이동만 볼 경우 85.5%까지 치솟았다.
반면 대중교통(버스·지하철·환승 포함) 이용률은 18.0%에 불과해 승용차 중심의 교통 구조가 고착화된 모습이다.
서울 방면은 철도 이용 비중이 높은 편이었으나, 통행량이 가장 많은 인천과 안산 방면은 승용차 이용 비율이 각각 86.5%, 80.2%에 달해 통행 수요에 비해 대중교통 공급이 턱없이 부족한 것으로 지적됐다.
통행 목적 분석에서는 관외 이동의 29.0%가 '출근'으로 나타나 시민들의 경제활동이 주로 외부에서 이루어지는 광역 통근 형태를 보였다. 반면 쇼핑·여가 및 초·중·고 통학은 대부분 시 내부에서 해결되는 특징을 보였다.
아울러 도시철도 이용의 92.4%가 시외로 나가는 연계 통행이었으며, 정왕본동과 신천동 등 특정 지역에 버스 이용 및 환승이 집중되는 등 지역별 교통 서비스 격차도 존재했다.
연구원은 이러한 결과를 바탕으로 △인천·안산 축 광역 대중교통 노선 확충 △교통 사각지대 해소를 위한 간·지선 연계체계 구축 △정왕권 및 시화국가산단 중심의 광역 통근 대책 마련 △시흥형 공공버스 도입 등을 주요 정책 과제로 제안했다.
이상준 시흥시정연구원 연구위원은 "시민들의 실제 교통 데이터를 기반으로 교토체계의 한계를 실증 분석한 첫 연구"라며 "시민들의 생활권과 이동 특성을 반영한 맞춤형 교통정책 수립의 기초자료로 활용되길 기대한다"고 전했다.