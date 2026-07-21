닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 경북

경북 ‘원아워 진료’ 성과…야간·주말 진료 32% 증가, 응급실 부담도 덜었다

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260721010007306

글자크기

닫기

안동 문봉현 기자

승인 : 2026. 07. 21. 10:18

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

응급실 대체 역할…이용자 만족도 96.1%
참여 의료기관도 100% "사업 계속 참여"
clip20260721101247
원아워 진료체계에 참여하고 있는 봉화해성병원 의사가 아이를 진찰하고 있다.
경북도가 저출생 극복과 지역 필수의료 강화를 위해 추진 중인 '산부인과·소아과 ONE-hour(원아워) 진료체계 구축사업'이 야간·주말 의료 공백을 메우고 응급실 이용 부담을 줄이는 성과를 내고 있는 것으로 나타났다.

21일 경북도에 따르면 올해 2분기 원아워 진료체계 참여 의료기관의 전체 진료 건수는 66만5410건으로 집계됐다. 이 가운데 평일 야간과 토요일, 일요일·공휴일 진료는 16만2331건으로 평일 주간 진료의 32.3%를 차지했다.

진료과별로는 산부인과가 2만5641건으로 평일 주간 진료 대비 17.2%, 소아청소년과는 13만6690건으로 38.6%를 기록해 야간과 주말 진료 수요를 상당 부분 흡수한 것으로 분석됐다.

지난해 사업 실적도 비슷한 흐름을 보였다. 참여 의료기관 67곳의 전체 진료 건수는 120만1092건이었으며, 이 가운데 야간·주말·공휴일 진료는 27만6809건으로 평일 주간 진료의 30% 수준을 기록했다.

사업 효과는 이용자 만족도 조사에서도 확인됐다.

도가 이용자 614명과 참여 의료기관 의사 51명을 대상으로 실시한 조사에서 이용자의 90.5%는 야간과 주말 진료가 필요하다고 응답했다. 만족도는 96.1%, 재이용 의향은 93.3%에 달했다.

특히 응답자의 55.7%는 원아워 진료체계가 없었다면 응급실을 이용했을 것이라고 답해, 사업이 응급실 과밀화를 완화하는 데도 기여하는 것으로 나타났다.

의료기관의 평가도 긍정적이었다. 참여기관 만족도는 96.1%였고, 모든 참여 의료기관이 사업을 계속 이어갈 의향이 있다고 답했다. 의료기관들은 지역 의료 공백 해소와 야간·주말 진료 수요 대응을 주요 성과로 꼽았다.

현재 원아워 진료체계에는 산부인과 26곳과 소아청소년과 43곳 등 모두 69개 의료기관이 참여하고 있다. 도는 지역별 의료 여건에 맞춰 참여 의료기관을 확대하고 운영시간 조정과 당직·격주 운영 등을 통해 의료 접근성을 더욱 높여 나갈 계획이다.

김호섭 도 복지건강국장은 "원아워 진료체계는 임산부와 아이들이 야간과 주말, 공휴일에도 가까운 곳에서 진료받을 수 있도록 하는 경북형 필수의료 사업"이라며 "도민이 체감할 수 있는 산부인과·소아과 진료체계를 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.
문봉현 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

월드컵 끝나자 ‘이적 러시’ 본격화, 태극전사들 새 유니폼 입는다

월드컵서 인종차별 피해 호소했던 이노냥, 메시 유니폼 훼손 영상 역풍

사업 포트폴리오 확대 파마리서치…기존 사업 연관된 신사업 박차

후티, 사우디 해상봉쇄 선언…미군, 10일 연속 공습...호르무즈 이어 홍해 확전 위기

“환율안정? 국민들은 고려 안 해”…李, 레버리지 ETF 신속 보완 지시

여의도 3배 규모 군사보호구역 해제된다…고성·속초·평택·고양·용산

올 상반기 檢 미제사건 14만건 돌파…특검·사직에 ‘사건 적체’ 심화

지금 뜨는 뉴스

그냥 지나치기엔 마음 불편한 ‘이 요청’ 어떡하죠?

중국인 수십명이 우르르…인천공항 ‘집단 새치기’ 골치

“AI호황 끝나지 않는다”…TSMC, 美에 148조 추가베팅

상반기 외식 소비 트렌드…“아메리카노·햄버거가 대세”

무심코 차에 둔 이 물건들, 햇볕 뜨거운 여름엔 조심해야