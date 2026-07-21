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한화에어로, 국내 방산 첫 해외 공모채 발행…5억달러 조달

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김한슬 기자

승인 : 2026. 07. 21. 10:26

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수요예측 7배 몰려
한화그룹 빌딩
한화그룹 빌딩. /한화
한화에어로스페이스가 국내 방산·우주항공 기업 최초로 해외 공모채권 발행에 성공했다. 글로벌 신용등급 획득에 이어 해외 자본시장에서 조달 능력을 입증하며 글로벌 시장 경쟁력 강화에 나섰다.

21일 한화에어로스페이스에 따르면 회사는 유럽과 아시아 지역 투자자들을 대상으로 미국 달러화 공모채 발행을 위한 수요예측(북빌딩)을 실시한 결과, 5억 달러(약 7410억원) 규모의 해외 채권 발행을 확정했다.

이번 채권은 만기 3년의 고정금리부채권(FXD)이다. 발행금리는 동일 만기 미국 국채 금리에 가산금리 83bp(1bp=0.01%포인트)를 더한 수준이다. 최초 제시금리(IPG)인 115bp보다 32bp 낮은 수준으로 금리가 결정돼 시장의 높은 투자 수요를 반영했다. 발행 주관사는 씨티그룹글로벌마켓증권과 크레디아그리콜증권, UBS가 맡았다.

수요예측에는 발행 규모의 약 7배인 33억 달러의 주문이 몰렸다. 한화에어로스페이스는 지난달 국내 방산·우주항공 기업 최초로 글로벌 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)로부터 신용등급 'A-'를 획득했다. 이번 해외 공모채 발행에도 성공하면서 해외 투자자들로부터 성장성과 재무 안정성을 인정받았다는 평가를 받고 있다.

회사는 이번에 조달한 자금을 운영자금과 차입금 상환 등에 활용할 계획이다.

한화에어로스페이스 관계자는 "첫 해외 공모채권 발행이 성공적으로 마무리된 것은 해외 유수의 우량 투자자들이 한화에어로스페이스의 성장성과 재무 건전성을 높게 평가한 결과"라며 "안정적인 자금 조달 역량을 바탕으로 글로벌 방산·우주항공 시장에서 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.
김한슬 기자

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