삼성전자, 로봇 확실히 키운다…노태문 대표 직속 조직 신설

보스턴 다이내믹스 주도했던 현대차 이동건 부사장 영입

미국, 중국, 일본에 글로벌 연구거점 두고 인재 영입

clip20260721103245 0 이동건 삼성전자 기획팀 부사장./삼성전자

clip20260721103324 0 김현진 서울대 교수. /삼성전자

clip20260721103358 0 김의겸 아주대 교수./삼성전자

삼성전자는 로봇을 미래 성장동력의 핵심 축으로 육성하고, 차세대 사업 경쟁력을 확보하기 위해 노태문 대표이사 직속 'RX(로보틱스 경험) 사업추진실'을 신설한다고 21일 밝혔다.삼성전자는 이번 조직을 통해 그간 전사적으로 축적해 온 로봇 관련 역량과 기술 경쟁력을 하나로 결집하고, 중장기 로봇 전략 수립부터 핵심기술 개발, 사업화까지 아우르는 통합 추진체계를 구축해 사업 기회를 본격적으로 창출해 나갈 계획이라고 전했다.RX사업추진실은 우면동에 위치한 서울R&D캠퍼스를 메인 거점으로 삼아 로봇 관련 인력들의 근무지를 통합하고 협업 환경을 제공하는 하고, 로봇 개발 및 사업화 추진에 필요한 오피스와 실험실 등 업무 인프라 확대를 위한 투자를 지속해 나갈 예정이다.또한, 로봇의 핵심 경쟁력인 데이터 활용 강화를 위해 구미사업장에 데이터 팩토리를 구축해 로봇의 빠른 현장 투입 기반을 마련하고, 서울R&D캠퍼스의 연구조직과의 밀착 협업을 통해 로봇 지능화·제어 고도화를 추진할 방침이다.특히 로봇 기술 수준이 빠르게 발전하고 있는 미국, 중국, 일본에 각각 글로벌 연구거점을 두고 현지의 특화 기술·생태계 활용 및 적극적인 우수인재 확보를 통해 기술 경쟁력을 지속적으로 강화할 계획임이다.현대자동차그룹에서 보스턴 다이내믹스의 운영 방향을 포함한 로봇 전략을 주도했던 이동건 삼성전자 기획팀 부사장은 이번 조직 개편에서 로보틱스 전략팀장으로 선임돼 중장기 로봇사업 로드맵을 담당하게 됐다.이외에도 지능형 자율 로봇 시스템 및 로봇제어 분야의 세계적 석학으로 평가받는 서울대 김현진 교수와 로봇 핸드 및 조작 분야에서 글로벌 최고 수준의 연구 성과를 창출해 온 아주대 김의겸 교수가 RX사업추진실에 합류할 예정이다.삼성전자는 향후 각 분야별 최고 전문가를 추가로 영입해 중장기 관점에서 로봇 사업화 역량을 축적해 나갈 계획이다.