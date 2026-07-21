24일~8월9일 머드속으로 ‘풍덩’…제29회 보령머드축제 대장정

대천해수욕장-엑스포광장 등

다양한 즐길거리로 관광객 초대

제29회보령머드축제 포스터 0 제29회 보령머드축제 포스터./보령시

'머드의 도시' 보령시가 오는 24일 '제29일회 보령머드축제'를 개막 다음 달 9일까지 17일간 대천해수욕장과 머드엑스포광장에서 여름을 뜨겁게 달군다.◇신나는 머드 체험, 밤까지 이어지는 여름의 열기보령머드축제의 정체성은 단연 머드에 있다. 올해 축제 역시 머드체험존, 머드몹신 등 온몸으로 즐기는 생생한 머드 체험 프로그램을 대폭 강화했다. 머드엑스포광장을 중심으로 구성된 체험존은 △머드체험 일반존 △가족 단위 관광객을 위한 패밀리존 △어린이 맞춤형 워터파크존 등 다양한 공간으로 구성돼 남녀노소 누구나 머드의 매력을 체험할 수 있도록 했다.올해는 특히 셀프머드마사지를 할 수 있도록 머드광장 내 셀프마사지통 20기를 배치한 머드캐스크존을 신설했다. 바다를 내려다보며 머드체험이 가능한 머드 인피니티풀도 함께 조성했다. 아울러 캐스크존에 공연무대를 별도로 마련해 국내외 체험객이 함께 어울릴 수 있는 참여형 공연도 운영한다.낮의 에너지는 밤까지 이어진다. 해변에서 펼쳐지는 '머드온더비치'는 EDM, DJ 쇼 등 MZ세대를 겨냥한 퍼포먼스 체험존으로 구성했다. 여기에 '드론라이트쇼', 'K-힙합 페스티벌', '8090 나이트쇼' 등 세대 맞춤형 야간 공연이 연이어 펼쳐진다.◇축제 속의 축제…빅머드쇼부터 KBS 슈퍼라이브까지축제는 올해도 K-POP, EDM 등 공연을 녹여낸다. △KBS K-POP 슈퍼라이브 △머드락페스타 △빅머드쇼 △TV조선 슈퍼콘서트 등 공연이 이어진다. 트로트와 힙합, K-POP까지 다양한 장르를 넘나드는 무대가 전 세대 관람객에게 다양한 볼거리를 제공하며, 일부 공연은 녹화 방송으로 축제현장을 전국으로 전한다.◇지역이 함께 상생하는 축제축제는 단순한 행사를 넘어 지역사회와 함께 성장하는 상생형 축제로 자리매김한다.올해 △지역소비 촉진 할인쿠폰 △로컬배달존 △지역특산물 판매부스 △지역화폐 등 직접적인 지역소비 연결 프로그램을 운영해 관광객 유입이 곧 지역경제 활성화로 이어지도록 설계했다.특히 머드체험존 유료 입장객을 대상으로 보령사랑상품권과 할인쿠폰을 제공해 해수욕장에 머물러 있던 소비를 전역으로 넓힐 계획이다. 또 시 전 읍·면·동이 참여하는 '시민문화한마당'은 지역주민이 직접 기획하고 참여하는 축제로 기획했다.◇머드도 즐기고, 편히 쉴 수 있는 공간 마련방문객 편의와 휴식을 고려한 공간 구성도 강화됐다. 올해에는 물 분사 시설이 설치된 미스트존, 소나무숲을 활용한 쉼터, 머드체험존 쉼터 시설, 관광객 이동동선에 따른 그늘막 설치 등으로 더위를 피해 쾌적하게 축제를 즐길 수 있도록 했다. 특히 머드체험존에는 샤워시설 내 전신거울, 선반, 헤어드라이기 등을 갖춘 프리미엄 휴게공간이 설치됐다. 패밀리존과 워터파크존에는 어린이를 동반한 가족을 위한 전용 쉼터와 차양시설이 준비됐다.엄승용 시장은 "머드축제는 대한민국 여름 대표 축제이자 글로벌 문화콘텐츠로 발돋움하고 있는 만큼 브랜드 가치와 콘텐츠를 한층 강화했다"며 "머드라는 천연소재를 통해 국내외 관광객이 함께 어울리고 시민 모두가 자긍심을 느낄 수 있는 축제, 안전한 축제가 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.