현대차그룹, 글로벌 V2X 서비스 ‘올데이에너지’ 통합 론칭

V2X 서비스, 하나의 이름 통합

영국 시작으로 글로벌 전개

260721 (사진) 현대차그룹, 글로벌 V2X 통합 서비스 'AllDayEnergy' 론칭 0 현대자동차그룹과 하나은행이 제휴한 'AllDayEnergy 내맘적금' 이미지./현대차그룹

현대자동차그룹이 전기차 배터리를 에너지 저장장치로 활용하는 V2X(Vehicle-to-Everything) 서비스를 '올데이에너지(AllDayEnergy)'라는 단일 브랜드로 통합해 글로벌 시장에 선보인다고 21일 밝혔다.V2X는 전기차 배터리를 전력망과 양방향으로 연결해 전기를 저장하거나 외부로 공급하는 기술이다. 전기요금이 저렴한 시간에 충전한 뒤 필요할 때 전력을 사용하거나 판매할 수 있어 에너지 비용 절감 효과를 기대할 수 있다. 전기차를 '움직이는 에너지저장장치(ESS)'로 활용하는 개념이다.현대차그룹은 그동안 지역별로 운영해 온 V2X 서비스를 하나의 브랜드로 통합한다. 국내에서는 제주에서 V2G(Vehicle-to-Grid) 실증사업을 진행 중이며, 미국에서는 V2H(Vehicle-to-Home), 네덜란드에서는 V2G와 스마트 충전(V1G) 서비스를 운영해 왔다.앞으로는 영국을 시작으로 주요 국가에서 현대차그룹 차량 앱을 통해 '올데이에너지' 서비스를 순차적으로 제공할 계획이다.서비스 론칭을 기념해 하나은행과 제휴한 '올데이에너지 내맘적금'도 출시한다. 선착순 5000명에게 최고 연 4.5%(기본 2.0%+우대 2.0%+자동이체 0.5%) 금리를 제공하며, 쏘카 전기차 할인쿠폰과 맥도날드·BBQ 모바일 쿠폰 등 다양한 혜택도 마련했다. 가입 한도는 월 50만원, 계약기간은 6개월이다.현대차그룹 관계자는 "'AllDayEnergy'라는 하나의 이름 아래 V2X 서비스를 운영함으로써 고객들에게 일관되고 신뢰할 수 있는 에너지 서비스 이용 경험을 제공하고자 한다"라며 "'AllDayEnergy 내맘적금'은 금융과 에너지 서비스가 처음 협업한 사례로, 적금이라는 친숙한 금융상품과 우대 혜택이 V2X 서비스에서도 제공될 것이라는 점을 알리는 동시에 V2X 대중화를 적극 추진하겠다"라고 말했다.