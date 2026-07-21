닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

산업 대기업

현대차그룹, 글로벌 V2X 서비스 ‘올데이에너지’ 통합 론칭

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260721010007344

글자크기

닫기

김정규 기자

승인 : 2026. 07. 21. 10:55

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

V2X 서비스, 하나의 이름 통합
영국 시작으로 글로벌 전개
260721 (사진) 현대차그룹, 글로벌 V2X 통합 서비스 'AllDayEnergy' 론칭
현대자동차그룹과 하나은행이 제휴한 'AllDayEnergy 내맘적금' 이미지./현대차그룹
현대자동차그룹이 전기차 배터리를 에너지 저장장치로 활용하는 V2X(Vehicle-to-Everything) 서비스를 '올데이에너지(AllDayEnergy)'라는 단일 브랜드로 통합해 글로벌 시장에 선보인다고 21일 밝혔다.

V2X는 전기차 배터리를 전력망과 양방향으로 연결해 전기를 저장하거나 외부로 공급하는 기술이다. 전기요금이 저렴한 시간에 충전한 뒤 필요할 때 전력을 사용하거나 판매할 수 있어 에너지 비용 절감 효과를 기대할 수 있다. 전기차를 '움직이는 에너지저장장치(ESS)'로 활용하는 개념이다.

현대차그룹은 그동안 지역별로 운영해 온 V2X 서비스를 하나의 브랜드로 통합한다. 국내에서는 제주에서 V2G(Vehicle-to-Grid) 실증사업을 진행 중이며, 미국에서는 V2H(Vehicle-to-Home), 네덜란드에서는 V2G와 스마트 충전(V1G) 서비스를 운영해 왔다.

앞으로는 영국을 시작으로 주요 국가에서 현대차그룹 차량 앱을 통해 '올데이에너지' 서비스를 순차적으로 제공할 계획이다.

서비스 론칭을 기념해 하나은행과 제휴한 '올데이에너지 내맘적금'도 출시한다. 선착순 5000명에게 최고 연 4.5%(기본 2.0%+우대 2.0%+자동이체 0.5%) 금리를 제공하며, 쏘카 전기차 할인쿠폰과 맥도날드·BBQ 모바일 쿠폰 등 다양한 혜택도 마련했다. 가입 한도는 월 50만원, 계약기간은 6개월이다.

현대차그룹 관계자는 "'AllDayEnergy'라는 하나의 이름 아래 V2X 서비스를 운영함으로써 고객들에게 일관되고 신뢰할 수 있는 에너지 서비스 이용 경험을 제공하고자 한다"라며 "'AllDayEnergy 내맘적금'은 금융과 에너지 서비스가 처음 협업한 사례로, 적금이라는 친숙한 금융상품과 우대 혜택이 V2X 서비스에서도 제공될 것이라는 점을 알리는 동시에 V2X 대중화를 적극 추진하겠다"라고 말했다.
김정규 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

월드컵 끝나자 ‘이적 러시’ 본격화, 태극전사들 새 유니폼 입는다

월드컵서 인종차별 피해 호소했던 이노냥, 메시 유니폼 훼손 영상 역풍

사업 포트폴리오 확대 파마리서치…기존 사업 연관된 신사업 박차

“환율안정? 국민들은 고려 안 해”…李, 레버리지 ETF 신속 보완 지시

후티, 사우디 해상봉쇄 선언…미군, 10일 연속 공습...호르무즈 이어 홍해 확전 위기

여의도 3배 규모 군사보호구역 해제된다…고성·속초·평택·고양·용산

올 상반기 檢 미제사건 14만건 돌파…특검·사직에 ‘사건 적체’ 심화

지금 뜨는 뉴스

그냥 지나치기엔 마음 불편한 ‘이 요청’ 어떡하죠?

중국인 수십명이 우르르…인천공항 ‘집단 새치기’ 골치

“AI호황 끝나지 않는다”…TSMC, 美에 148조 추가베팅

상반기 외식 소비 트렌드…“아메리카노·햄버거가 대세”

무심코 차에 둔 이 물건들, 햇볕 뜨거운 여름엔 조심해야