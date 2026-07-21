도로 위 덜컹거림 사라진다…안양시 실증 ‘맨홀 충격 방지구’ 혁신제품 지정

전국 최초 실증…조달청 혁신제품으로 입증받아

안양시 수원지법 안양지원 옆 도로에 설치한 맨홀충격방지구 실증 사진2 0 안양시 수원지법 안양지원 옆 도로 현장에 시범 설치된 '맨홀 충격 방지구'의 모습. 도로와의 단차를 간단히 메워 노면을 평탄하게 유지하며, 차량 충격 흡수 및 도로 파손 예방 효과가 탁월해 전국 최초로 실증 중이다. /안양시

도로 위 운전자 안전을 위협하던 함몰 맨홀을 대대적인 도로 굴착 공사 없이 신속하게 보수할 수 있는 신기술이 국가 혁신제품으로 입증받았다. 운전자 안전 확보는 물론 반복되는 도로 통제에 따른 시민 불편도 크게 줄어들 전망이다.안양시는 관내 10곳에서 전국 최초로 시범 설치·운용 중인 '맨홀 충격 방지구'가 조달청 혁신제품으로 최종 지정됐다고 21일 밝혔다.맨홀 충격 방지구는 도로 침하 등으로 깊게 파인 맨홀 상부에 간단히 부착해 도로와의 높낮이 차이를 즉시 메우는 신기술 제품이다. 기존처럼 도로를 넓게 파내고 맨홀 전체를 교체하는 고비용·장시간 공사 없이도 차량 통행 시 발생하는 충격을 효과적으로 흡수해 도로 파손과 안전사고를 예방할 수 있다.이번 조달청 혁신제품 지정에 따라 전국의 지자체와 공공기관은 해당 제품을 수의계약으로 도입하거나 조달청 예산을 활용한 시범 구매가 가능해졌다. 이에 따라 지역 기업의 신기술이 공공 조달 시장을 타고 전국 도로 현장으로 확대 적용될 발판이 마련됐다.특히 이번 결실의 바탕에는 안양시의 현장 중심 행정 지원이 있었다. 시는 2023년 9월 '찾아가는 규제신고센터'를 통해 관련 기업의 애로사항을 발굴한 뒤 조달청 혁신제품 지정과 규제샌드박스 실증특례 승인(2024년 5월)을 다각도로 지원했다. 이후 2025년 9월부터 안양시 관내 도로 현장에서 전국 최초의 실증 사업을 진행 중이다.행정 절차에 막혔던 민간 기술을 발굴해 현장에 적용한 이 사례는 '2025년 경기도 규제혁신 우수사례 경진대회' 대상과 '행정안전부 지방규제혁신 우수사례 경진대회' 우수상을 잇달아 수상하며 대외적으로도 우수성을 인정받았다.최대호 시장은 "이번 혁신제품 지정은 단순한 규제 완화를 넘어 시민의 도로 통행 안전을 확보하고 지역 기업의 시장 진입을 도운 실질적 성과"라며 "앞으로도 현장에서 시민과 기업이 피부로 느낄 수 있는 민생 밀착형 규제 혁신에 행정력을 집중하겠다"고 강조했다.