폐차 경험자 83.7% “온라인 중개 서비스 필요”…가격 정보 부족 지적

헤이딜러, 전국 성인 5000명 조사…전체 응답자 71.9% 필요성 공감

절반 이상 폐차 절차 잘 몰라…69.2%는 온라인 가격 비교 제도화 찬성

[헤이딜러 서베이 그래프] 국민 10명 중 7명 “온라인 폐차 중개 서비스 필요하다” 0 서베이 그래프./헤이딜러

국민 10명 중 7명은 온라인 폐차 중개 서비스가 필요하다고 인식하는 것으로 나타났다.온라인 폐차 중개 서비스 '헤이딜러 폐차'를 운영하는 피알앤디컴퍼니는 조사기관 엠브레인에 의뢰해 지난달 전국 20~69세 남녀 5000명을 대상으로 진행한 '온라인 폐차 중개 플랫폼 국민 인식조사' 결과를 21일 발표했다.조사 결과 온라인 폐차 중개 서비스가 필요하다는 응답은 71.9%로 집계됐다. 필요하지 않다는 응답은 4.0%였다.폐차 경험이 있는 응답자 1243명 가운데 서비스가 필요하다고 답한 비율은 83.7%로 전체 응답자보다 높았다. 서비스 이용 의향이 있다는 응답도 전체 조사 대상자의 70.8%, 폐차 경험자의 81.6%로 나타났다.폐차 절차와 가격 정보에 대한 소비자들의 이해도는 낮은 것으로 조사됐다. 전체 응답자의 52.2%는 폐차 절차를 전혀 모르거나 잘 모른다고 답했다.폐차 경험자 가운데 53.5%는 자신이 받은 견적이 적정한지 판단할 기준이 없었다고 응답했다. 여러 폐차장의 견적을 비교하기 어려웠다는 응답도 45.1%를 차지했다.모바일 앱 등 온라인 플랫폼을 통한 폐차 중개와 가격 비교 서비스를 제도적으로 허용하는 데에는 전체 응답자의 69.2%가 찬성했다. 폐차 경험자 중 찬성 비율은 78.5%였다.김필수 대림대학교 미래자동차학부 교수는 "폐차는 소비자에게 절차가 생소하고 부담스러운 시장"이라며 "가격과 절차를 객관적으로 비교할 수 있는 신뢰도 높은 플랫폼이 필요하다"고 말했다.한편 헤이딜러가 2023년 5월부터 올해 5월까지 폐차 완료 고객 1만197명을 대상으로 실시한 자체 조사에서는 99.5%가 서비스에 만족한다고 답했다.헤이딜러 관계자는 "이번 조사에서 폐차 시장에서도 투명한 가격 정보와 선택권에 대한 소비자 요구가 확인됐다"며 "소비자가 안심하고 비교·선택할 수 있는 환경이 확대되길 기대한다"고 말했다.