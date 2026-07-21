닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 전남

영광 농어촌공사, 건설현장 VR 안전교육 실시…안전의식 제고

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260721010007602

글자크기

닫기

영광 신동준 기자

승인 : 2026. 07. 21. 16:35

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

공사감독 등 대상 실제 상황 가정한 체험형 교육
농어촌공사
한국농어촌공사 영광지사가 21일 VR 안전체험을 통한 안전한 작업 환경 조성과 안전의식 제고에 나섰다. /한국농어촌공사 영광지사
한국농어촌공사 영광지사가 건설현장 안전문화 확산과 중대재해 예방을 위해 체험형 VR(가상현실) 안전교육을 실시했다.

영광지사는 21일 영광지역 건설현장 관계자와 공사감독 등 20여 명이 참석한 가운데 안전보건협의체를 열고, 안전한 작업환경 조성과 현장 안전의식 강화를 위한 VR 체험교육을 진행했다.

이번 협의체는 건설현장의 안전관리 강화와 중대재해 예방을 위해 마련됐다. 협의체 참석자들은 건설현장에서 발생할 수 있는 주요 위험요인을 공유하고 안전관리 방안에 대해 의견을 나눴다.

특히 이날 교육에서는 VR 기기를 활용해 추락사고, 덤프트럭 충돌·협착사고 등 실제 건설현장에서 발생할 수 있는 다양한 사고 상황을 직접 체험했다. 참석자들은 가상현실을 통해 사고 발생 시의 위험성을 생생하게 경험하며 안전수칙 준수의 중요성을 다시 한번 인식하는 시간을 가졌다.

정수용 지사장은 "실제 사고와 유사한 VR 체험교육은 근로자와 현장관리자의 안전의식을 높이는 데 큰 도움이 되었다"며 "앞으로도 내실있는 안전보건협의체 운영과 체험형 안전교육을 실시해 안전한 건설현장 조성과 중대재해 예방에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

한편 한국농어촌공사 영광지사는 정기적인 안전점검과 위험성평가, 안전교육 등을 통해 현장 중심의 안전문화 정착과 무재해 사업장 조성을 위해 지속적으로 노력하고 있다.

신동준 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기