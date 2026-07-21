“과천 국민체육센터, 안전하게 지어지고 있나요?”

과천시, 내달 준공 앞두고 관계기관 합동점검…10월 시범운영 후 11월 개관

관천 국민체육센터_합동점검 0 신계용 과천시장(오른쪽)이 지난 20일 마무리 공정이 한창인 과천 국민체육센터를 찾아 현장 관계자로부터 공사 진행상황을 보고받고 있다. /과천시

과천 국민체육센터(관문 제2실내체육관)가 오는 11월 개관을 앞두고 안전성과 시설 완성도를 살펴보기 위한 점검에 들어갔다.21일 과천시에 따르면 신계용 시장은 전날 강신은 과천도시공사 사장, 정정균 과천시체육회장을 비롯해 시청 기술직 공무원과 건축·기계·전기 분야 전문가 등과 함께 과천 국민체육센터에 대한 관계기관 합동점검을 실시했다.과천 국민체육센터는 지상 3층, 연면적 5,430㎡ 규모로 수영장과 다목적체육관, 클라이밍장 등을 갖춘 생활체육시설이다. 과천시는 센터 개관으로 기존 체육시설의 이용 수요를 분산하고 시민들의 생활체육 참여 기회를 확대할 수 있을 것으로 기대한다.시는 다음달 14일 준공을 목표로 마무리 공정을 진행하고 있으며, 이번 합동점검 결과를 바탕으로 보완이 필요한 사항을 신속히 조치할 계획이다. 이후 시운전과 인수 절차를 거쳐 10월 시범 운영을 실시하고, 11월 정식 개관할 예정이다.합동점검 참석자들은 수영장과 다목적체육관, 클라이밍장 등 주요 시설을 둘러보며 시공 상태와 비상 대피 동선 등을 꼼꼼히 확인했다. 특히 시민들이 시설을 이용하는 과정에서 안전사고나 불편이 발생할 우려가 없는지 집중적으로 점검했으며, 현장에서 확인된 미비 사항은 준공 전까지 보완하도록 조치했다.신 시장은 "과천 국민체육센터는 시민들이 오랫동안 기다려온 생활체육시설인 만큼 무엇보다 안전이 최우선"이라며 "준공 전까지 작은 부분도 꼼꼼히 점검하고 미비 사항을 철저히 보완해 시민 누구나 안심하고 이용할 수 있는 체육시설을 조성하겠다"고 말했다.