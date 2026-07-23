영림원소프트랩·인포텍코퍼레이션, 금융 데이터 연계 ‘AI ERP 고도화’ 맞손

0 윤정구(가운데 왼쪽) 인포텍코퍼레이션 대표와 박윤경(가운데 오른쪽) 영림원소프트랩 부사장 및 양사 관계자들이 업무제휴를 맺고 기념촬영하고 있다. /인포텍코퍼레이션

영림원소프트랩(대표 권영범)이 인포텍코퍼레이션(대표 윤정구)과 금융 데이터 기반의 AI ERP 고도화 및 공동 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 23일 밝혔다.

인포텍코퍼레이션은 금융·공공·세무 데이터 중계 솔루션과 API 기반 데이터 연계 서비스를 제공하는 데이터 솔루션 전문기업이다.

고객이 필요로 하는 외부 데이터를 실시간으로 수집해 기업 내부 시스템과 연계하는 기술을 바탕으로 업무 자동화를 지원하고 있다.

양사는 인포텍코퍼레이션의 금융 데이터 중계 솔루션을 영림원소프트랩의 ERP 시스템에 연계할 방침이다.

이를 통해 ERP 이용 고객의 금융 데이터를 실시간으로 활용할 수 있는 환경을 구축하고, 자금관리와 회계 업무 자동화를 위한 기술 협력을 추진한다.

특히 은행 거래내역과 계좌정보를 ERP와 자동 연계함으로써 수작업을 줄이고 업무 효율성과 데이터 정확성을 높인다는 계획이다.

구체적인 협력 분야는 ▲금융 데이터 중계 및 API 연동 ▲ERP 기능 고도화를 위한 공동 기술 검토 및 개발 협력 ▲기술 정보 공유 ▲PoC(개념검증) 및 시범 적용 등이다.

양사는 외부 금융·세무 데이터와 ERP 내부 데이터를 유기적으로 연계해 업무 자동화 수준을 높이고, 실시간 금융 데이터 기반의 AI 분석 기능을 통해 기업의 의사결정과 디지털 전환(AX)을 지원할 예정이다.

윤정구 인포텍코퍼레이션 대표는 "AI ERP의 성패는 정확하고 중단 없는 실시간 데이터 파이프라인(Pipeline)을 확보하느냐에 달려 있다"며 "진화된 데이터 중계 기술과 API 연동 노하우를 결합해 안정적인 기술 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

이어 "단순한 데이터 전송을 넘어 자동 인지 및 복구 기능을 갖춘 차세대 데이터 파이프라인 기술을 통해 ERP 고도화를 이룰 것"이라며 “영림원소프트랩과의 협력 시너지를 바탕으로 기업들이 데이터 입력 단계를 단축하고 데이터 기반의 효율적인 AI 의사결정을 내릴 수 있도록 지원하겠다”고 덧붙였다.