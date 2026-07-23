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사회 사건·사고

경산 아파트 관리실서 폭발 추정 화재…8명 부상

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설소영 기자

승인 : 2026. 07. 23. 09:18

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23일 오전 8시 29분께 경북 경산시 사동 한 아파트 관리실 안에서 폭발에 따른 것으로 추정되는 불이 났다. 당국은 화재로 8명이 다쳤다고 밝혔다./연합뉴스
경북 경산의 한 아파트 관리사무소에서 방화로 추정되는 폭발과 함께 불이 나 8명이 다쳤다. 부상자 가운데 1명은 위중한 상태인 것으로 전해졌다.

23일 경찰과 소방당국 등에 따르면 이날 오전 8시 29분께 경산시 사동의 한 아파트 관리사무소에서 여러 차례 폭발음과 함께 화재가 발생했다.

이 사고로 관리사무소 관계자와 입주민 등 모두 8명이 다쳐 병원으로 옮겨졌다. 중상자 가운데 1명은 상태가 위중한 것으로 알려졌다. 현재까지 확인된 사망자는 없다.

부상자 중에는 관리사무소와 붙어 있는 경로당에 모여 있던 노인 여러 명도 포함된 것으로 파악됐다. 불을 지른 것으로 추정되는 인물 역시 다쳐 병원에서 치료받고 있다고 경찰은 전했다.

사고 당시 관리사무소에는 관리규약 문제를 논의하기 위해 입주민과 관리사무소 관계자들이 모여 있었던 것으로 알려졌다. 해당 아파트에서는 이전부터 관리사무소 측과 일부 입주민 사이에 갈등이 있었던 것으로 전해졌다.

경찰은 목격자 진술 등을 토대로 방화 가능성을 조사하고 있으며, 기존 갈등과 이번 사건의 연관성은 아직 확인되지 않았다고 밝혔다.

경찰과 소방당국은 현장 감식을 진행하는 한편 당시 관리사무소 안에 있던 관계자와 목격자 등을 상대로 정확한 화재 원인과 사건 경위를 조사할 방침이다.
설소영 기자

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