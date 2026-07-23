LG전자, 기능성 소재 확대… 베트남 하이퐁 생산라인 가동

LG 퓨로텍·이지클린 법량 생산 가동

창원 LG 스마트파크까지 전체 6500t

[사진1] LG전자, 항균 기능성 소재 생산 확대…글로벌 B2B 고객 수요 잡는다 0 LGLG전자가 B2B 주력 사업으로 육성 중인 기능성 소재 사업을 확대하기 위해 베트남 하이퐁 생산법인에 유리 파우더 기반 기능성 소재 'LG 퓨로텍'과 '이지클린 법랑' 생산라인을 가동했다. 하이퐁 생산라인은 연간 약 2000t의 생산 능력을 갖췄다. /LG전자

LG전자가 기능성 소재 사업을 확대하기 위해 글로벌 생산 인프라를 강화한다. B2B(기업 간 거래)를 주력으로 육성하기 위해서다.23일 LG전자는 최근 베트남 하이퐁 생산법인에서 유리 파우더 기반 기능성 소재인 'LG 퓨로텍'과 '이지클린 법랑' 생산라인을 가동했다고 밝혔다.LG 퓨로텍은 플라스틱, 페인트, 고무 등의 자재에 소량 첨가해 미생물로 인한 오염을 억제하는 항균·항곰팡이 기능성 소재다. 원재료의 변형을 최소화하면서 다양한 소재와 높은 호환성을 갖춘 것이 특징이다. 세탁기, 냉장고, 에어컨 등 가전제품뿐 아니라 건축자재, 위생용품, 식품 포장재, 의료장비 등에 적용할 수 있다.이지클린 법랑은 금속 표면에 유리질 세라믹을 얇게 입히는 기능성 코팅 소재다. 전자레인지와 오븐 등 조리가전 내부에 적용하면 음식물이나 기름때를 쉽게 제거할 수 있으며, 장기간 사용해도 변색과 긁힘이 적다고 한다. 고온의 환경에서도 안정적인 품질을 유지해 위생과 관리 편의성이 중요한 주방가전의 핵심 소재로 활용된다고 한다.이에 따른 하이퐁 생산라인이 부지 3200㎡(약 970평) 규모의 전용 공간에 구축됐으며, 연간 약 2000t의 생산 능력을 갖췄다고 한다. 현재 회사는 경상남도 창원에 있는 LG 스마트파크에서도 연간 약 4500t 규모의 기능성 소재 생산라인을 운영 중이다. 이에 창원과 하이퐁을 합쳐 연간 6500t 규모의 생산 역량을 확보한 상태다.LG전자 관계자는 "산업 전반에서 위생과 안전 기준이 강화되고 기능성 소재 수요가 빠르게 늘어나는 데 대응해 생산 기반을 확대했다"며 "하이퐁 생산라인은 북미, 유럽, 중국은 물론 인도, 동남아 등 글로벌 사우스 시장의 수요에 대응하는 핵심 생산 기반으로 활용될 것"이라고 설명했다.기능성 소재 사업에서는 안정적인 공급 능력과 균일한 품질이 핵심 경쟁력으로 꼽힌다. 하이퐁 생산라인은 원료 투입부터 용융, 냉각, 분쇄, 포장, 출하에 이르는 전체 공정의 약 80%를 자동화했다. 이를 통해 생산 효율성과 안정성을 높이는 동시에 제품의 품질 균일성도 확보했다.김영석 LG전자 HS기능성소재사업실장은 "생산 인프라와 품질 경쟁력을 기반으로 고객이 필요로 하는 차별화된 소재 솔루션을 제공할 것"이라며 "사업 기회를 지속 확대하겠다"고 말했다.