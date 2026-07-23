“안전보건 문화 확산 기여”…SKB, 산업안전보건공단 이사장 표창

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SK브로드밴드는 산업재해 예방과 안전보건 문화 확산에 기여한 공로로 한국산업안전보건공단 이사장 표창을 수상했다고 23일 밝혔다.SK브로드밴드는 이날 '2026 서울 산업안전보건의 달 기념식'에서 다양한 민관협력을 통한 현장중심 안전관리 강화, 산재예방 성과 창출, 사회적 안전문화 확산 활동 등을 인정받아 유료방송 업계에서 유일하게 수상했다.SK브로드밴드는 안전보건 전담 조직을 필두로 적극적이고 창의적인 산업재해 예방활동을 전개해왔다. 올해 3월 서울소방재난본부와 업무협약을 체결해 5월부터 주요 사업장 내 소방안전 시스템 컨설팅을 통해 상시 안전교육을 진행하고 있으며, 9월에는 국내 대표 안전문화 축제인 서울 안전한마당에도 참가할 예정이다.7월 산업안전보건의 달을 맞아 열린 이날 기념식에서는 시민들의 안전의식 제고를 위해 SK브로드밴드가 5월부터 진행한 '대국민 안전보건 문화 확산 공모전' 시상식도 진행됐다. SK브로드밴드가 고용노동부 산하 서울지방고용노동청, 한국산업안전보건공단 서울광역본부와 함께 주최한 이번 공모전은 고용노동부의 산업재해 예방 노동안전 슬로건인 '내 일터 안전하게, 내일 더 행복하게'를 주제로 약 3000건의 작품들이 경쟁을 펼쳤다.대상 2편과 더불어 최우수상 4편, 우수상 6편 등 수상작들은 향후 서울 안전한마당 행사에 전시된다. 각종 안전문화 교육 자료에도 다양하게 활용된다. 수상작들은 행정안전부 '소통24' 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.성진수 SK브로드밴드 CSPO(최고안전보건책임자)는 "가정과 일터의 안전문화 중요성을 강조하기 위한 이번 공모전에 참여해주신 모든 분들께 감사드린다"며 "앞으로도 다양한 민관협력을 통해 안전문화 확산에 기여할 것"이라고 밝혔다.