닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

보도자료

“안전보건 문화 확산 기여”…SKB, 산업안전보건공단 이사장 표창

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260723010008337

글자크기

닫기

연찬모 기자

승인 : 2026. 07. 23. 10:00

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

1357615_1541832_518
/SK브로드밴드
SK브로드밴드는 산업재해 예방과 안전보건 문화 확산에 기여한 공로로 한국산업안전보건공단 이사장 표창을 수상했다고 23일 밝혔다.

SK브로드밴드는 이날 '2026 서울 산업안전보건의 달 기념식'에서 다양한 민관협력을 통한 현장중심 안전관리 강화, 산재예방 성과 창출, 사회적 안전문화 확산 활동 등을 인정받아 유료방송 업계에서 유일하게 수상했다.

SK브로드밴드는 안전보건 전담 조직을 필두로 적극적이고 창의적인 산업재해 예방활동을 전개해왔다. 올해 3월 서울소방재난본부와 업무협약을 체결해 5월부터 주요 사업장 내 소방안전 시스템 컨설팅을 통해 상시 안전교육을 진행하고 있으며, 9월에는 국내 대표 안전문화 축제인 서울 안전한마당에도 참가할 예정이다.

7월 산업안전보건의 달을 맞아 열린 이날 기념식에서는 시민들의 안전의식 제고를 위해 SK브로드밴드가 5월부터 진행한 '대국민 안전보건 문화 확산 공모전' 시상식도 진행됐다. SK브로드밴드가 고용노동부 산하 서울지방고용노동청, 한국산업안전보건공단 서울광역본부와 함께 주최한 이번 공모전은 고용노동부의 산업재해 예방 노동안전 슬로건인 '내 일터 안전하게, 내일 더 행복하게'를 주제로 약 3000건의 작품들이 경쟁을 펼쳤다.

대상 2편과 더불어 최우수상 4편, 우수상 6편 등 수상작들은 향후 서울 안전한마당 행사에 전시된다. 각종 안전문화 교육 자료에도 다양하게 활용된다. 수상작들은 행정안전부 '소통24' 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

성진수 SK브로드밴드 CSPO(최고안전보건책임자)는 "가정과 일터의 안전문화 중요성을 강조하기 위한 이번 공모전에 참여해주신 모든 분들께 감사드린다"며 "앞으로도 다양한 민관협력을 통해 안전문화 확산에 기여할 것"이라고 밝혔다.
연찬모 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

합수본, 선관위 압수수색…‘투표 통계 조작’ 포착

트럼프, 이란 선박 공격마다 교량·발전소 파괴…후티, 홍해 봉쇄 경고에 유가 94달러

‘승리 요정’ 하지원 시구하자, 보스턴 80년 만의 대기록 ‘15연승’

초고가 1주택 보유세 강화 찬반 팽팽…정부, 부동산 세제 여론 공개

군, 15사단 이중투표 소동 해명 번복…“투표권 모두 보장, 사실과 달라”

미, 이란전 확전 전력 증강...호르무즈·홍해·흑해 3대 원유 수송로 위기, 세계경제 압박

李대통령 “부동산 문제, 일정 갈등·저항 감수해야”

지금 뜨는 뉴스

비오는날 땡기는 라면, 맛잘알이 추천하는 최고의 조합은

여름 늦캉스족 잡아라… 고유가 부담 속 항공권 특가 전쟁

“5000만원이나 싸다”…볼보 ES90, 가격 파괴 승부수

숲속 공연부터 K리그 직관까지…올여름 국내여행이 뜬다

청소년 도박 예방 나선 페이커, 명예경찰 ‘경장’ 됐다