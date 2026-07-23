네이버, 1784 스마트빌딩 기술 첫 수출…일본 복합빌딩 적용

도쿄 미드타운 야에스에 1784 운영 기술 첫 상용화

자율주행 로봇·디지털트윈·멀티 로봇 관제 시스템 제공

피지컬 AI 해외 진출 본격화…일반 빌딩까지 적용 확대

[이미지] 도쿄 미드타운 야에스에서 오피스로 음식을 배달하는 루키 0 도쿄 미드타운 야에스에서 로봇 '루키'가 오피스로 음식을 배달하고 있다./네이버

팀네이버가 자체 스마트빌딩 '1784'에서 검증한 운영 기술을 처음으로 해외에 수출한다. 일본 도쿄의 대형 복합빌딩에 자율주행 로봇과 디지털트윈 등 핵심 기술을 적용하며 AI가 물리 공간에서 작동하는 '피지컬 AI' 사업의 해외 확장에 속도를 낸다는 전략이다.23일 팀네이버는 NTT동일본, 미쓰이부동산과 함께 일본 도쿄 미드타운 야에스에 네이버 제2사옥 '1784'의 스마트빌딩 운영 기술을 적용한다고 밝혔다. 이번 프로젝트는 1784에서 구축·운영해 온 스마트빌딩 모델이 외부에 처음 상용화되는 사례다.팀네이버는 자율주행 로봇과 클라우드 기반 로봇 제어 시스템, 디지털트윈 등 핵심 기술을 제공한다. 미쓰이부동산은 로봇 딜리버리 서비스와 시설 운영을 담당하고 NTT동일본은 디지털트윈 구축과 로봇 유지·보수를 맡는다. 우선 도쿄 미드타운 야에스에서 클라우드 기반 로봇 배송 서비스를 시작할 계획이다.팀네이버는 지난 4년간 1784에서 축적한 실제 운영 데이터를 이번 프로젝트에 활용한다. 시간대별 최적 이동 경로와 반복적으로 발생하는 예외 상황 등 실제 환경 데이터를 기반으로 로봇의 이동과 서비스 수행 능력을 고도화해 왔다.팀네이버는 이번 프로젝트를 계기로 로봇 배송 서비스를 확대하는 한편 실내 AR 내비게이션과 디지털트윈 기반 빌딩 관리 등 다양한 피지컬 AI 분야로 협력을 넓혀갈 계획이다. 향후에는 설비 환경에 관계없이 다양한 국내외 빌딩으로 1784 스마트빌딩 모델을 확대 적용한다는 방침이다.