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사회 사회일반

경찰청, 아세아나폴과 초국가범죄 공조 강화…동남아 스캠 공동대응 추진

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설소영 기자

승인 : 2026. 07. 23. 12:01

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동남아 11개국 등 33개 국가·국제기구 참여
한·아세안 협력기금 활용한 ‘KARE 프로젝트’ 추진
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경찰청./박성일 기자
경찰청이 동남아시아 경찰기관들과 온라인 스캠과 마약 등 초국가범죄에 대응하기 위한 국제공조를 강화한다.

경찰청은 22일부터 25일까지 필리핀 마닐라에서 열리는 제44차 아세아나폴 연례회의에 참석해 동남아 경찰기관들과 초국가범죄 공동대응 방안을 논의한다고 23일 밝혔다.

아세아나폴은 아세안 회원국 경찰기관이 참여하는 치안총수급 협의체다. 이번 연례회의에는 동남아시아 11개국 경찰기관을 비롯해 총 33개 국가와 국제기구가 참석해 초국가범죄 동향과 국제공조 방안을 공유한다.

경찰청 대표단장인 박준성 국제치안협력국장은 이날 회의에서 한국 정부의 초국가범죄 대응 노력과 성과를 발표했다. 박 국장은 초국가범죄는 한 국가의 대응만으로는 해결하기 어렵다며 경찰청과 아세아나폴 간 긴밀한 협력의 필요성을 강조했다.

경찰청은 외교부와 함께 추진 중인 '동남아 스캠범죄 공동대응을 위한 한-아세안 협력사업(KARE 프로젝트)'의 비전과 추진 경과도 소개했다.

KARE 프로젝트는 한-아세안 협력기금을 활용해 동남아시아 지역의 스캠 범죄에 공동 대응하는 사업이다. 향후 아세안의 승인 절차 등을 거쳐 추진될 예정이다.

경찰청 대표단은 회의 기간 아세아나폴 사무국과 캄보디아, 베트남 등 관계기관과 양자회담을 열고 스캠과 마약 등 초국가범죄 대응을 위한 실질적인 협력 방안을 논의한다.

아세아나폴 사무국과는 KARE 프로젝트 추진을 위한 협력뿐 아니라 인적 교류, 국제공조협의체 연계, 아세아나폴 데이터베이스 활용 방안 등도 협의할 계획이다.

대표단은 주필리핀 한국대사관과 필리핀 경찰청도 방문한다. 현지 재외국민 보호와 사건·사고 대응체계를 점검하고 초국가범죄 대응 및 현지 체류 국민의 안전 확보를 위한 실무 협력을 강화할 방침이다.

박 국장은 "초국가범죄가 끊임없이 형태를 바꾸며 국경을 넘나드는 만큼 국제공조도 더욱 신속하고 촘촘해져야 한다"며 "회원국들과 실질적인 공조를 확대해 우리 국민을 초국가범죄로부터 보호하겠다"고 말했다.
설소영 기자

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