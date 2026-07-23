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IS동서 ‘펜타힐즈W 1단지’ 계약 진행…예비당첨 계약도 예정

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경산시 장경국 기자

승인 : 2026. 07. 23. 13:12

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분양가 상승세 속 합리적 가격으로 책정된 점 한몫
중도금 무이자, 계약금 완납 후 분양권 전매 가능
'펜타힐즈W 1단지 견본주택 오픈 이후 4만여명 방문
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아이에스동서펜타힐즈W 투시도
아이에스동서(IS동서)가 경북 경산 중산지구에 공급하는 '펜타힐즈W 1단지'의 정당계약이 진행되고 있다.

IS동서는 청약 당첨자를 대상으로 한 정당계약이 순조롭게 진행 중이며, 계약 이후에는 부적격 당첨자 발생 물량에 대해 예비당첨자를 대상으로 계약을 이어갈 예정이라고 23일 밝혔다.

앞서 이 단지는 견본주택 개관 이후 약 4만 명이 방문했으며, 1순위 청약에서는 전용 84㎡ 등 이른바 국민평형이 모두 마감됐다. 중대형 평형도 대부분 순위 내에서 청약을 마쳤다.

업계에서는 최근 대구·경북 지역 분양시장이 전반적으로 위축된 가운데 이 단지가 청약과 계약에서 비교적 안정적인 흐름을 보이면서 향후 계약률에도 관심이 쏠리고 있다. 예비당첨자 계약과 선착순 동·호 지정 분양 일정에 대한 문의도 이어지고 있는 것으로 알려졌다.

'펜타힐즈W 1단지'는 중산지구에 조성되는 총 3443가구 규모 단지 가운데 첫 번째 공급 물량이다. 지하 6층~지상 59층, 9개 동, 총 1712가구 규모로 전용면적 84~152㎡의 중대형으로 구성된다.

단지에는 컨시어지와 비서 서비스, 라이프케어 서비스 등이 도입될 예정이며 실내수영장을 비롯한 커뮤니티 시설도 조성된다. 단지 내 상업시설인 '펜타힐즈 W스퀘어'에는 바운스 슈퍼파크와 종로서적, 언니네필라테스 등이 입점 협약을 체결했으며 영화관과 기업형 슈퍼마켓, 생활용품점 등의 유치도 추진 중이다.

분양 조건은 계약금 1000만원 정액제를 적용하며 중도금은 무이자로 지원된다. 계약금 10% 완납 후에는 분양권 전매가 가능하며 실거주 의무는 없다.
장경국 기자

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