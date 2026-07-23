닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

문화·연예 종교

한국SGI, 베네수엘라 강진 피해 복구 위한 따뜻한 나눔

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260723010008705

글자크기

닫기

황의중 기자

승인 : 2026. 07. 23. 17:07

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

UNHCR 한국대표부에 후원금 기탁...긴급 구호 지원
KakaoTalk_20260723_160259737
김새려 UNHCR 한국대표(왼쪽)와 김인수 한국SGI 이사장이 베네수엘라 지진 피해 복구를 위한 구호 후원금 기탁식을 하고 있다./ 제공=한국SGI
한국SGI가 지난 달 발생한 베네수엘라 강진 피해 복구에 힘을 보탰다.

한국SGI는 23일 베네수엘라 지진 피해를 지원하기 위한 구호 후원금을 유엔난민기구(UNHCR) 한국대표부에 기탁했다.

베네수엘라는 지난 달 24일 북부 지역에서 발생한 연쇄 강진으로 수많은 인명과 재산 피해를 입었다. 현지 주민들은 극심한 식량부족과 주거지 파괴로 어려움에 처한 상황이다. 이번 후원금은 생존자 구조, 이재민 주거지 마련, 긴급 의료서비스 등에 사용될 예정이다.

김인수 한국SGI 이사장은 이날 기탁식에서 "불법(佛法) '인간주의'를 바탕으로 아픔을 함께 나누고자 힘을 보태게 됐다"며 "고통받는 베네수엘라 국민들에게 조금이나마 도움이 되기를 바란다"고 전했다. 이어 "어려운 인도적 위기 현장마다 늘 앞장서서 헌신하는 유엔난민기구 활동도 계속 지지하고 응원하겠다"고 덧붙였다.

김새려 유엔난민기구 한국대표는 "한국SGI가 실천해 온 생명 존중과 인간주의의 가치에 기반해 따뜻한 연대가 베네수엘라 강진 피해 주민들의 일상 회복에 힘이 될 수 있도록 유엔난민기구는 현장에서 최선을 다해 지원하겠다"고 화답했다.

한편 한국SGI는 유엔난민기구 한국대표부와 지속적으로 교류하며 후원을 이어왔다. 세계 각지의 인도적 위기 현장에 대한 이해를 넓히고 생존자 보호와 재건을 위한 구호 활동을 적극 지지해 왔다. 앞으로도 재난과 분쟁으로 고통받는 사람들을 위한 인도적 지원을 이어갈 방침이다.
황의중 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

“프로야구 선수·월급 300만원” 아파트 상담 공개…두산 윤준호 거론

뷰카 치약 회수명령 20일 만에 소비자 안내…식약처 표시방식도 혼선

[단독]사관학교공청회, 내달 13일 개최…국방부 “다양한 의견 수렴”

합수본, 선관위 압수수색…‘투표 통계 조작’ 포착

거대곰탕 일부 생산분 ‘맛의 변질’ 확인…환불 진행에도 소비자 불만 확산

“지방 이전, 법률 무시한 폭거”… 농협 노조, 국토부 앞 ‘결사반대’ 집회

미, 이란전 확전 전력 증강...호르무즈·홍해·흑해 3대 원유 수송로 위기, 세계경제 압박

지금 뜨는 뉴스

‘허위사실 유포 혐의’ 박수홍 형수, 항소심서 벌금 1200만원 선고

비오는날 땡기는 라면, 맛잘알이 추천하는 최고의 조합은

여름 늦캉스족 잡아라… 고유가 부담 속 항공권 특가 전쟁

“5000만원이나 싸다”…볼보 ES90, 가격 파괴 승부수

숲속 공연부터 K리그 직관까지…올여름 국내여행이 뜬다