동아쏘시오홀딩스, 100% 자회사 동아제약 흡수 합병 결정

소규모 합병 방식…주주 구성·지분율 변동 없어

「반출」동아쏘시오홀딩스 동아제약 전경 0 동아쏘시오홀딩스 동아제약 전경./동아쏘시오홀딩스

동아쏘시오홀딩스가 자회사인 동아제약을 흡수 합병하기로 결정했다.23일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 동아쏘시오홀딩스는 이날 오전 이사회를 개최하고 100% 자회사인 동아제약의 흡수합병을 결의했다고 밝혔다. 합병기일은 오는 10월 1일이다.이번 합병은 합병 신주를 발행하지 않는 소규모 합병 방식으로 진행된다. 합병 이후에도 주주 구성과 지분율에는 변동이 없다.동아쏘시오홀딩스는 순수 지주회사에서 직접 신규 투자, 신성장동력 확보, 자회사 관리 등을 병행하는 사업지주회사 체제로 전환할 방침이다.동아제약의 핵심 사업분야에 그룹 역량을 집중해 성장 기반을 강화하고, 단일 거버넌스 기반의 신속한 경영체계를 확립할 계획이다.동아쏘시오홀딩스는 이번 합병이 주요 자회사 중복 상장 우려에 따른 지주사 할인 요인을 해소하고, 기업가치를 제고할 것으로 기대한다고 밝혔다.향후 동아쏘시오홀딩스는 동아제약이 쌓아온 브랜드 경쟁력과 영업 인프라를 바탕으로 이커머스 채널 다각화, 글로벌 리테일 체인 진입, 적극적인 브랜드 협업 등 활용해 해외 시장 진출에 속도를 낼 방침이다.동아쏘시오홀딩스 관계자는 "이번 소규모 합병은 지난 2013년 지주사 전환의 성과를 계승하는 동시에 글로벌 헬스케어 시장을 선도하기 위한 결단"이라며 "통합된 자원과 자본을 바탕으로 신성장동력 확보를 위한 투자를 확대하여 기업가치와 주주가치를 동시에 극대화해 나가겠다"고 말했다.한편, 동아쏘시오홀딩스는 합병기일 이전에 임시주주총회를 개최하고 동아제약과의 합병에 따른 정관변경, 이사 선임 등의 안건을 상정할 예정이다.