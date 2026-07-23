닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

국제 아시아·호주

[찰리우드의 사생활] 한국 며느리 탕웨이 득남

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260723010008779

글자크기

닫기

홍순도 베이징 특파원

승인 : 2026. 07. 23. 19:49

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

22일 본인 SNS에서 사실 공개
中 매체들도 경쟁적 보도
누리꾼들 "대단하다" 극찬
한국 며느리인 중국 배우 탕웨이(湯唯·47)가 50대를 바라보는 나이에 김태용 영화감독과의 둘째 자녀를 아들로 품에 안았다. 기적까지는 몰라도 대단한 일을 해냈다고 해야 할 것 같다.

clip20260723194537
탕웨이의 출산 소식을 전한 중국의 한 매체./신랑(新浪).
중화권 연예계 정보에 밝은 베이징 소식통들의 23일 전언에 따르면 탕은 전날 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정에 네 식구가 손을 잡고 찍은 사진과 함께 "썸머, 망아지와 함께 네 식구의 여행을 시작해요"라는 글을 올렸다. 썸머는 첫째 딸, 망아지는 말 띠해에 태어난 신생아를 의미한다는 사실은 굳이 설명을 필요로 하지 않을 듯하다.

중화권 매체들 역시 "탕웨이의 둘째 아들이 태어났다", "47세에 둘째 아들 출산, 행복한 국제결혼 생활", "탕웨이의 둘째 출산, 누리꾼들 환호" 등의 제목으로 탕의 출산 소식을 발빠르게 전했다. 누리꾼들 역시 "연예인의 소박한 모습은 정말 보기 드문데 멋지다", "둘째 출산은 보통 용기가 필요한 게 아닌데 대단하다" 등으로 격한 반응을 보였다.

소식통들에 따르면 탕웨이의 임신 소식은 지난 4월 공개된 것으로 알려지고 있다. 탕이 상하이(上海)에서 열린 한 명품 브랜드 행사에 D라인으로 참석해 임신한 사실이 널리 퍼져나간 것이다. 당시 탕웨이는 "큰 축복 같은 뜻밖의 선물"이라면서 "우리 집에 망아지가 한 마리 더 생긴다"고 둘째 임신 소식을 전하기도 했다.

clip20260723194624
탕웨이와 남편 김태용 감독,/신랑.
탕웨이는 2011년 개봉한 영화 '만추'를 함께 한 김태용 감독과 2014년 결혼, 큰 화제를 뿌린 바 있다. 2016년에는 40대를 바라보는 나이에 첫 딸 썸머를 품에 안았다.
홍순도 베이징 특파원

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

“프로야구 선수·월급 300만원” 아파트 상담 공개…두산 윤준호 거론

뷰카 치약 회수명령 20일 만에 소비자 안내…식약처 표시방식도 혼선

[단독]사관학교공청회, 내달 13일 개최…국방부 “다양한 의견 수렴”

합수본, 선관위 압수수색…‘투표 통계 조작’ 포착

거대곰탕 일부 생산분 ‘맛의 변질’ 확인…환불 진행에도 소비자 불만 확산

“지방 이전, 법률 무시한 폭거”… 농협 노조, 국토부 앞 ‘결사반대’ 집회

미, 이란전 확전 전력 증강...호르무즈·홍해·흑해 3대 원유 수송로 위기, 세계경제 압박

지금 뜨는 뉴스

‘허위사실 유포 혐의’ 박수홍 형수, 항소심서 벌금 1200만원 선고

비오는날 땡기는 라면, 맛잘알이 추천하는 최고의 조합은

여름 늦캉스족 잡아라… 고유가 부담 속 항공권 특가 전쟁

“5000만원이나 싸다”…볼보 ES90, 가격 파괴 승부수

숲속 공연부터 K리그 직관까지…올여름 국내여행이 뜬다