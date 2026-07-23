후반기 원 구성 매듭… ‘일하는 국회’ 시험대

한병도 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표와 송영길, 김민석, 정청래 당대표 후보를 비롯한 참석 의원들이 23일 국회 본회의에 앞서 로텐더홀 계단에서 열린 '민생방해 입법방해 국민의힘 규탄대회'에서 구호를 외치고 있다. /이병화 기자 photolbh@