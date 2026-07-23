닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

정치 국회·정당

與 ‘보완수사권 폐지’ 한다지만… 내부 진통 여전

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260724010008751

글자크기

닫기

김동민 기자

승인 : 2026. 07. 23. 17:58

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

더불어민주당 홍기원·곽상언·박희승 의원이 23일 국회 의원회관에서 민주당 11명 의원과 함께 연 '범죄피해자가 바라보는 바람직한 형사소송법 개정방향 토론회'에 참석해 범죄 피해자의 사례 증언을 듣고 있다. /연합
더불어민주당이 '보완수사권 폐지'로 당론을 모아 입법 절차를 밟고 있지만, 내부 진통은 좀처럼 잦아들지 않고 있다. 제도 폐지에 따른 부작용을 우려하는 목소리가 당 안팎에서 이어지고 있어서다. 특히 장윤기 사건 이후 경찰 수사 역량에 대한 불신이 커지며 여론이 '수사권 유지' 쪽으로 기울고 있는데도 여전히 강행 기조를 고수하고 있다는 지적이 나오고 있다.

23일 정치권에 따르면 민주당은 검찰의 수사·기소 분리 원칙 아래 '검찰개혁 완수'를 거듭 다짐했다. 한병도 대표 직무대행 겸 원내대표는 이날 회의에서 "수사와 기소 분리를 통한 검찰개혁 완성은 국민주권정부의 확고한 국정 과제"라며 "민주당은 이 원칙에서 후퇴하거나 흔들리지 않겠다"고 강조했다.

장윤기 사건을 계기로 경찰 수사 역량에 대한 불신이 커지면서 보완수사권 유지 필요성이 제기됐지만, 민주당 지도부는 악셀을 밟고 있다. 앞서 민주당은 전문가가 참여한 공청회 형식의 정책 의원총회를 열어 재차 숙의했지만 제동이 걸리지 않았다. 정치권에서는 민주당이 조만간 관련 법안을 당론으로 채택한 뒤 8·17 전당대회 전에 처리를 시도할 것으로 보고 있다.

국회 법제사법위원회도 법안심사소위원회를 열어 발의된 형사소송법 개정안들을 심사하고 있다. 이 가운데에는 예외적인 경우에 한해 보완수사권을 일부 존치하는 홍기원 민주당 의원의 법안도 포함돼 있다.

당내에서는 피해자 보호를 위한 보완 장치가 필요하다는 반론도 이어지고 있다. 홍 의원은 이날 열린 '바람직한 형사소송법 개정 방향 토론회'에서 "검사에게 수사권을 조금이라도 남기면 반개혁·반민주로 비난받는 현실이 안타깝다"고 말했다.
김동민 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

“프로야구 선수·월급 300만원” 아파트 상담 공개…두산 윤준호 거론

뷰카 치약 회수명령 20일 만에 소비자 안내…식약처 표시방식도 혼선

[단독]사관학교공청회, 내달 13일 개최…국방부 “다양한 의견 수렴”

합수본, 선관위 압수수색…‘투표 통계 조작’ 포착

거대곰탕 일부 생산분 ‘맛의 변질’ 확인…환불 진행에도 소비자 불만 확산

“지방 이전, 법률 무시한 폭거”… 농협 노조, 국토부 앞 ‘결사반대’ 집회

미, 이란전 확전 전력 증강...호르무즈·홍해·흑해 3대 원유 수송로 위기, 세계경제 압박

지금 뜨는 뉴스

‘허위사실 유포 혐의’ 박수홍 형수, 항소심서 벌금 1200만원 선고

비오는날 땡기는 라면, 맛잘알이 추천하는 최고의 조합은

여름 늦캉스족 잡아라… 고유가 부담 속 항공권 특가 전쟁

“5000만원이나 싸다”…볼보 ES90, 가격 파괴 승부수

숲속 공연부터 K리그 직관까지…올여름 국내여행이 뜬다