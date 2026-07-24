강원랜드, ‘AX리더’ 전 부서 배치…일상 업무부터 AI 혁신

'현장 주도형 AX'로 정부 AI 대전환 정책 이행

심화교육·AI 전문가 초청 세미나 개최

(강원랜드) 24일 솔트룩스 이경일 대표가 강원랜드 직원들을 대상으로 AI 관련 세미나를 개최했다. 0 강원랜드가 24일 진행한 AI 세미나에서 이경일 솔트룩스 대표가 강의를 하고 있다./강원랜드

강원랜드가 정부의 인공지능(AI) 대전환 정책에 발맞춰 전 부서에 'AX(인공지능 전환) 리더'를 선발하고, 현장 중심의 AI 활용 문화 정착에 나섰다.24일 강원랜드는 AI 전문가인 이경일 대표를 초청해 'AI 폭증의 시대, 공공서비스의 미래'를 주제로 세미나를 개최했다고 밝혔다.이번 세미나는 임직원들이 생성형 AI의 최신 동향을 살펴보고 강원랜드 업무에 적합한 인공지능 전환(AX) 방안을 모색하기 위해 마련됐다.앞서 강원랜드는 이달 2일 업무 이해도가 높은 직원들을 'AX리더'로 선발하며 조직 내 AI 활용 문화 확산에 나섰다. 지난 14일에는 생성형 AI를 활용한 업무 개선 사례를 교육하고 실제 활용 시연이 진행됐다.강원랜드는 AX리더를 중심으로 일상적인 업무 개선부터 대규모 사업 프로세스 혁신에 이르기까지 부서별 과제를 발굴해 시행할 계획이다. 단순한 기술 도입을 넘어 조직 구성원들이 데이터와 AI를 업무에 능숙하게 활용하는 문화를 정착시킨다는 구상이다.이경식 강원랜드 AI디지털혁신실장은 "이번 AX리더 선발과 단계별 역량 강화 프로그램은 현장 직원들이 직접 AI 기술을 활용해 업무 혁신을 이끌어내는 마중물이 될 것"이라며 "앞으로도 전문기업과의 협력과 지속적인 내부 직원 교육을 통해 강원랜드의 디지털 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.