거꾸로 태극기 티셔츠 판 뉴발란스에 서경덕 “엉터리 사용 있을 수 없는 일”

이랜드 0 태극 문양을 거꾸로 찍어낸 뉴발란스 코리아의 티셔츠/이랜드월드

태극 문양을 거꾸로 찍어낸 뉴발란스 코리아의 티셔츠가 논란 끝에 판매 중단됐다. 서경덕 성신여대 교수는 "글로벌 기업에서 '엉터리 태극기'가 반복적으로 사용되는 것은 있을 수 없는 일"이라며 비판했다.서 교수는 24일 자신의 인스타그램을 통해 "많은 누리꾼의 제보로 알게 됐는데 뉴발란스가 티셔츠에 실제 태극기와 반대로 된 태극 문양을 넣어 판매했다"고 밝혔다.그는 "뉴발란스 측이 공식 사과와 함께 판매 중단 및 환불을 발표했지만 최근 북중미 월드컵 당시 아랍에미리트(UAE) 아부다비의 쉐이크쉑에서도 잘못된 태극기가 그려진 월드컵 굿즈가 제공돼 논란이 있었다"고 지적했다.이어 "이처럼 글로벌 기업이 제작하는 상품에 엉터리 태극기가 지속적으로 사용되는 것은 있을 수 없는 일"이라며 "진정한 글로벌 기업이라면 비즈니스를 하는 국가에 대한 기본적인 정보를 파악하는 매너부터 갖춰야 한다"고 강조했다.앞서 뉴발란스 코리아는 이날 최근 논란이 된 태극 문양 디자인 티셔츠의 온·오프라인 판매를 전면 중단하고 구매 고객을 대상으로 환불을 진행한다고 밝혔다.회사 측은 "태극 문양 디자인 티셔츠로 인해 많은 분께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"며 "사안을 인지한 즉시 해당 상품의 판매를 중단했으며 구매 경로와 관계없이 환불을 진행하겠다"고 밝혔다.이어 "해당 상품은 외국인 관광객을 비롯한 국내외 고객에게 한국과 서울의 매력을 알리고자 기획한 의류"라며 "디자인 기획과 제작 과정에서 어떠한 정치적·이념적 메시지를 담으려는 의도는 없었다"고 설명했다.또 "의도와 관계없이 국가를 상징하는 문양을 세심하게 다루지 못했고 그 결과 많은 분께 실망과 우려를 드렸다"며 "앞으로 국가 상징물과 역사·문화적 의미가 담긴 요소를 상품 디자인에 활용할 경우 기획과 제작 단계에서 더욱 엄격한 검토 절차를 거치고 내부 디자인 검수 체계도 전면 점검하겠다"고 덧붙였다.논란은 해당 티셔츠의 태극 문양이 실제 태극기와 반대로 표현되고 건곤감리도 원래 배열이 아닌 정사각형 형태로 재배치된 사실이 알려지면서 시작됐다. 흰색 바탕이 아닌 다른 색상의 제품에서도 태극 문양이 거꾸로 표현된 것으로 확인됐다.여기에 몇몇 다른 브랜드의 태극 문양 티셔츠와 디자인이 비슷하다는 지적이 제기되며 표절 의혹도 불거졌다.뉴발란스 코리아에 따르면 해당 디자인은 2024년 8월 개발을 시작해 여러 차례 수정·보완을 거쳐 2025년 11월 최종 확정됐으며 2026년 1월부터 판매됐다.뉴발란스 코리아를 운영하는 이랜드월드 관계자는 표절 의혹과 관련해 "제품 출시 전 법무팀을 통해 표절 관련 문제는 없는 것으로 확인을 마쳤다"고 해명했다.