김용범 “삼성·SK, 美 빅테크와 메모리 반도체 장기 계약 나올 것”

김 실장은 이날 청와대에서 로이터, 블룸버그, AP통신 등 외신 기자간담회를 열고 "가장 큰 것은 메모리칩의 새로운 장기 계약이 나올 것"이라며 이같이 말했다.
이 대통령은 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열리는 AI 서밋에 참석한다. 이 대통령은 이를 계기로 샘 알트만 오픈AI 최고경영자, 젠슨 황 엔비디아 최고경영자, 혹 탄 브로드컴 사장 겸 최고경영자 등을 순차적으로 만날 예정이다.
우리 측에서는 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등이 참석한다.
김 실장은 이번 행사에서 발표될 투자 내용과 규모에 대해 "미국 빅테크 기업과 한국 메모리 넘버 1·2 회사들의 파트너십이 아주 의미 있다고 본다"며 "한미 간 기술·경제 파트너십이 더 공고해지는 것"이라고 설명했다.
김 실장은 대규모 투자 발표 가능성도 시사했다. 그는 "지난번 3대 메가프로젝트 발표 때 4700조를 보면서 다들 숫자가 너무 크다고 했다"며 "사실 저는 그보다도 더 클 수 있다고 본다"고 말했다.
이어 "이번에 기업들이 발표하는 숫자를 보면, 이것이 사실이구나, 어떤 맥락에서 나온 숫자들인지 이해할 수 있을 것 같다"고 했다.
이 대통령은 AI 서밋에서 글로벌 AI 협력 비전을 담은 '샌프란시스코 AI 선언'도 발표할 예정이다.
김 실장은 선언문과 관련해 "AI 혁명에 필요한 반도체를 어떤 경우라도 차질 없이 공급하는 나라가 되겠다는 내용이 담길 것"이라고 밝혔다.
AI데이터센터 분야에서도 구체적인 협약이 나온다고 했다. 김 실장은 "AIDC 쪽에도 글로벌 빅테크와 구체적인 투자 계약이 나온다"며 "지난번에는 2035년까지 한국 내에 AIDC를 짓겠다는 것을 발표했다면, 이번에는 AIDC 수요 기업이나 투자를 희망하는 기업과의 확정적인 협약 내용"이라고 설명했다.