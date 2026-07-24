김용범 “삼성·SK, 美 빅테크와 메모리 반도체 장기 계약 나올 것”

김용범 정책실장, 관훈클럽 초청 토론회<YONHAP NO-4872> 0 김용범 대통령비서실 정책실장이 24일 서울 중구 프레스센터에서 열린 관훈토론회에서 모두발언을 하고 있다./연합뉴스

김용범 청와대 정책실장은 23일 이재명 대통령의 미국 방문을 앞두고 삼성전자와 SK하이닉스가 미국 빅테크 기업들과 대규모 메모리 반도체 장기 공급 계약을 맺을 것이라고 밝혔다. 이 대통령이 첫 순방 일정으로 참석하는 샌프란시스코 인공지능(AI) 서밋에서 한미 AI·반도체 협력 성과가 구체화될 전망이다.김 실장은 이날 청와대에서 로이터, 블룸버그, AP통신 등 외신 기자간담회를 열고 "가장 큰 것은 메모리칩의 새로운 장기 계약이 나올 것"이라며 이같이 말했다.이 대통령은 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열리는 AI 서밋에 참석한다. 이 대통령은 이를 계기로 샘 알트만 오픈AI 최고경영자, 젠슨 황 엔비디아 최고경영자, 혹 탄 브로드컴 사장 겸 최고경영자 등을 순차적으로 만날 예정이다.우리 측에서는 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등이 참석한다.김 실장은 이번 행사에서 발표될 투자 내용과 규모에 대해 "미국 빅테크 기업과 한국 메모리 넘버 1·2 회사들의 파트너십이 아주 의미 있다고 본다"며 "한미 간 기술·경제 파트너십이 더 공고해지는 것"이라고 설명했다.김 실장은 대규모 투자 발표 가능성도 시사했다. 그는 "지난번 3대 메가프로젝트 발표 때 4700조를 보면서 다들 숫자가 너무 크다고 했다"며 "사실 저는 그보다도 더 클 수 있다고 본다"고 말했다.이어 "이번에 기업들이 발표하는 숫자를 보면, 이것이 사실이구나, 어떤 맥락에서 나온 숫자들인지 이해할 수 있을 것 같다"고 했다.이 대통령은 AI 서밋에서 글로벌 AI 협력 비전을 담은 '샌프란시스코 AI 선언'도 발표할 예정이다.김 실장은 선언문과 관련해 "AI 혁명에 필요한 반도체를 어떤 경우라도 차질 없이 공급하는 나라가 되겠다는 내용이 담길 것"이라고 밝혔다.AI데이터센터 분야에서도 구체적인 협약이 나온다고 했다. 김 실장은 "AIDC 쪽에도 글로벌 빅테크와 구체적인 투자 계약이 나온다"며 "지난번에는 2035년까지 한국 내에 AIDC를 짓겠다는 것을 발표했다면, 이번에는 AIDC 수요 기업이나 투자를 희망하는 기업과의 확정적인 협약 내용"이라고 설명했다.