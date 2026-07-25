정의선 회장, “피지컬 AI 오픈 생태계 구축”…韓 미래산업 주도권 강화

현대차 로봇 역량·엔비디아 기술 결합해 '레퍼런스 플랫폼' 구축

구글 등 빅테크와 협업 확대…글로벌 최고 수준 AI 인재 육성

발언하는 정의선 현대차그룹 회장<YONHAP NO-3400> 0 정의선 현대차그룹 회장이 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코 더 미드웨이에서 열린 '샌프란시스코 AI 서밋'에서 발언하고 있다. 왼쪽부터 정의선 현대차그룹 회장, 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자, 이재용 삼성전자 회장, 젠슨 황 엔비디아 최고경영자, 이재명 대통령, 혹 탄 브로드컴 최고경영자, 최태원 SK 회장, 다리오 아모데이 앤트로픽 최고경영자./연합

정의선 현대자동차그룹 회장이 글로벌 빅테크와의 협력을 기반으로 국내 피지컬 인공지능(AI) 생태계 구축에 나서겠다는 구상을 밝혔다. 현대차그룹의 로봇·제조 역량을 개방형 플랫폼으로 확장해 국내 기업과 학계의 기술 개발을 지원하고 글로벌 최고 수준의 인재를 육성한다는 계획이다.정 회장은 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '샌프란시스코 AI 서밋'에서 "빅테크와 협력 결과가 국내 피지컬 AI 산업 성장에 밑거름으로 이어져야 한다"며 "국내 로봇 AI 기술 고도화를 위한 오픈 생태계를 조성할 계획"이라고 밝혔다.이를 위해 현대차그룹은 자체 로봇 기술과 엔비디아의 소프트웨어 개발 도구 및 솔루션을 결합한 '로봇 레퍼런스 플랫폼'을 공동 구축한다.정 회장은 "학계, 기업 등이 표준화된 하드웨어·소프트웨어에서 자유롭게 서로 개발하고 검증할 수 있는 환경을 조성할 것"이라며 "이러한 오픈 생태계 속에서 글로벌 최고 수준의 피지컬 AI 인재가 양성되고 가까운 미래 대한민국이 피지컬 AI 산업을 주도하는 중심지로 자리매김하게 될 것"이라고 강조했다.현대차그룹의 피지컬 AI 전략도 구체화했다. 자동차와 로봇 등 개별 기기의 지능화에서 출발해 AI 팩토리와 같은 생산 공간으로 적용 범위를 넓히고, 최종적으로 도시 인프라 전체가 유기적으로 연결되는 '도시 레벨의 통합 지능화'를 구현한다는 구상이다.정 회장은 "현대차그룹이 추구하는 피지컬 AI는 자동차·로봇과 같은 개별 디바이스의 지능화를 시작으로 AI 팩토리 같은 특정 공간의 지능화를 거쳐 궁극적으로 전체 도시 인프라가 유기적으로 연결·운영되는 도시 레벨의 통합 지능화를 실현하는 것"이라고 설명했다.현대차그룹은 완성차 제조 경쟁력과 보스턴다이내믹스를 중심으로 확보한 로봇 기술을 피지컬 AI 전략의 핵심 기반으로 활용할 계획이다. 실제 산업 현장에서 확보한 데이터를 다시 AI 모델 학습과 고도화에 활용하는 '데이터 플라이휠' 체계도 구축하고 있다.정 회장은 "세계 최고 수준의 제조 경쟁력과 보스턴다이내믹스를 중심으로 한 선도적인 로봇 역량을 갖추고 있고 현장 데이터를 AI 모델 고도화로 연결하는 데이터 플라이휠 체계를 확보해나가고 있다"며 "엔비디아, 구글 등 글로벌 빅테크 기업들과 전략적 협업을 통해 미래 피지컬 AI 구현을 가속하고 있다"고 말했다.