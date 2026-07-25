세계가 인정한 한국의 갯벌, 더 넓어졌다

유네스코 세계유산 2단계 확대 등재

여수·고흥·무안·서산 추가…생태적 가치 강화

고흥 갯벌 0 고흥 갯벌. /한국의갯벌세계유산등재추진단

무안 함해만 갯벌 0 무안 함해만 갯벌. /한국의갯벌세계유산등재추진단

멸종위기 철새와 다양한 해양생물의 서식지인 '한국의 갯벌'이 유네스코 세계유산으로 한층 더 넓어졌다. 2021년 첫 등재 이후 추진해온 2단계 확대 등재가 최종 확정되면서 우리나라를 대표하는 자연유산의 생태적 가치와 완전성이 한층 강화됐다는 평가다.제48차 유네스코 세계유산위원회는 25일 부산 벡스코에서 열린 회의에서 '한국의 갯벌(Getbol, Korean Tidal Flats)' 2단계 확대 등재를 최종 결정했다.이번 결정으로 기존 세계유산에 여수갯벌, 고흥갯벌, 무안갯벌, 서산갯벌이 새롭게 포함됐으며, 기존 유산의 경계도 함께 확대됐다. 이에 따라 '한국의 갯벌'은 보성-순천-여수-고흥갯벌, 신안-무안 탄도만 갯벌, 무안 함해만 갯벌, 고창갯벌, 서천갯벌, 서산갯벌 등 총 6개 구성요소로 이뤄진 연속유산으로 확대됐다.세계유산위원회는 '한국의 갯벌'이 생물다양성과 멸종위기종 보전의 중요성을 보여주는 세계유산 등재기준 (x)를 충족한다고 평가했다. 특히 황해 생태계와 동아시아-대양주 철새이동경로(EAAF)의 핵심 서식지로서 국제적으로 중요한 이동성 물새와 다양한 해양생물의 보전에 기여하는 점을 높이 인정했다.'한국의 갯벌'은 2021년 제44차 세계유산위원회에서 서천갯벌, 고창갯벌, 신안갯벌, 보성-순천갯벌 등 4개 갯벌이 세계유산으로 등재됐다. 당시 세계유산위원회는 유산의 탁월한 보편적 가치(OUV)를 더욱 충실히 보여줄 수 있도록 추가 갯벌을 포함하는 2단계 확대 등재를 추진할 것을 권고한 바 있다.이후 국가유산청은 외교부, 해양수산부, 지방자치단체, 지역사회, 한국의갯벌세계유산등재추진단과 협력해 추가 후보지의 세계유산적 가치를 검토하고 보호구역 지정과 관리체계 정비, 국제자연보전연맹(IUCN) 심사 대응 등을 추진해 왔다. 이번 확대 등재는 이러한 후속 조치가 국제적으로 인정받은 결과라는 의미도 갖는다.이번에 확대된 세계유산 구역은 약 2만7975㏊ 규모이며, 유산 보호를 위한 완충구역은 약 2만4795㏊에 달한다. 서산갯벌은 점박이물범과 저어새, 노랑부리백로 등이 서식하는 북부 갯벌의 핵심 지역이며, 여수·고흥·무안 갯벌 역시 멸종위기종과 다양한 해양생물이 공존하는 생태적 가치가 높은 지역으로 평가받는다.이번 확대 등재로 우리나라의 유네스코 세계유산은 모두 17건이 됐다. 이 가운데 자연유산은 제주 화산섬과 용암동굴, 한국의 갯벌 등 2건이다.국가유산청은 "이번 세계유산 확대 등재를 계기로 관계 중앙부처와 지방자치단체, 지역사회, 한국의갯벌세계유산등재추진단 등과 더욱 긴밀히 협력해 한국의 갯벌이 지닌 탁월한 보편적 가치를 체계적으로 보존·관리하고, 지역사회와 함께하는 지속가능한 활용 기반을 마련해 나가겠다"고 밝혔다.