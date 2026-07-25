靑 “국내 기업-글로벌 빅테크 기업, 9500억불 반도체 협력”

이재명 대통령, '샌프란시스코 AI 서밋' 계기

clip20260725134559 0 김용범 정책실장이 22일 청와대 춘추관 기자회견장에서 미국 및 남미 순방 관련 사전 브리핑을 하고 있다./연합뉴스.

청와대는 25일 이재명 대통령과 한미 인공지능(AI) 기업들이 참여한 '샌프란시스코 AI 서밋'을 계기로 국내 기업과 글로벌 빅테크가 총 9500억달러(약 1375조원) 규모의 반도체 협력을 추진한다고 밝혔다.김용범 청와대 정책실장은 이날 샌프란시스코 현지 프레스센터에서 브리핑을 열고 이 같은 성과를 발표했다.우선 삼성전자와 브로드컴은 향후 5년간 2000억달러 규모의 첨단 메모리 반도체 공급과 AI 칩 생산을 위한 파운드리 협력 업무협약을 체결했다.SK는 엔비디아 등 글로벌 빅테크와 향후 5년간 7500억달러 규모의 첨단 메모리 반도체를 장기 공급하는 방안을 추진한다.국내 기업과 글로벌 빅테크는 약 5기가와트(GW), 그래픽처리장치(GPU) 약 200만장 규모의 대형 AI 데이터센터 투자에도 협력했다.SK텔레콤은 엔비디아와 최대 2GW 규모의 AI 데이터센터 구축·확장 과정에서 지원을 받고, 최신 GPU인 '베라 루빈' 시스템을 우선 배정받기로 합의했다. 앤트로픽과는 국내 GW급 AI 데이터센터 프로젝트에 공동 투자하는 방안을 추진한다.네이버는 엔비디아와 전략적 투자 협약을 체결했다. 글로벌 투자회사 브룩필드와는 인프라 공급 계약을 맺고 총 100억달러 규모의 글로벌 AI 팩토리를 구축한다.'3대 메가 프로젝트'의 마지막 분야인 피지컬 AI 협력도 확대한다. 현대자동차그룹과 엔비디아는 AI 로봇을 개발·검증할 수 있는 표준 기반인 '로봇 레퍼런스 플랫폼'을 공동 구축, 대학과 스타트업의 로봇 개발을 지원한다. 현대차그룹은 웨이모와 자율주행차 파운드리 추진 계획도 발표했다.삼성SDS와 앤트로픽은 AI 신규 시장을 공동 발굴하고 AI 엔지니어를 함께 양성하기 위한 전략적 파트너십을 체결했다.