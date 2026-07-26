SK텔레콤, 스타트업에 AI 모델 기반 ‘API’ 지원

2026년 모두의 챌린지 AX-LLM 참여 통해

AI 서비스 쉽게 개발·검증토록 지원할 계획

[인포그래픽]SK텔레콤, 독자 AI 파운데이션 모델로 스타트업 혁신 지원 0 SK텔레콤, 독자 AI 파운데이션 모델로 스타트업의 혁신을 지원하는 관련 이미지. /SK텔레콤

SK텔레콤이 국내 스타트업의 인공지능(AI) 서비스를 쉽게 개발·검증할 수 있도록 나선다. 자사 AI 모델 기반의 API를 지원하기로 하면서다.26일 SK텔레콤은 중소벤처기업부가 주관하고 하는 '2026년 모두의 챌린지 AX-LLM' 참여를 통해 이같이 추진한다고 밝혔다. 이 사업은 국내 스타트업이 국산 AI 모델을 활용하는 과정에서 필요한 기술 협업을 지원하기 위해 시행됐다.현재 SKT는 정부 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트를 통해 개발한 모델이 스타트업·개발자 생태계에서도 활용될 수 있도록 지원을 이어가고 있다. 이번 참여 역시 지난해 개발을 마친 A.X K1 모델의 활용 범위를 확대하고, 다양한 적용 사례를 축적하기 위한 취지라는 게 SKT 관계자 설명이다.SKT는 자체 LLM을 보유한 업스테이지, LG AI연구원 등 7개 회사와 함께 '2026년 모두의 챌린지 AX-LLM'에 참가한 상태다. 스타트업이 수요기업 중 한 곳을 선택해 사업 계획을 제출하면, 수요기업이 협업 대상을 선정해 지원하는 방식으로 운영된다.SKT는 수요기업 중 가장 많은 스타트업으로부터 협업 신청을 받았으며, SKT와 외부 전문가가 참여한 심사 과정을 거쳐 팀리미티드, 퍼셀리, 데브올컴퍼니 3개사를 협업 대상으로 선정했다고 했다.SKT는 선정된 스타트업을 대상으로 A.X K1 API를 제공하고, 스타트업 엑셀러레이팅 프로그램인 'SKTCH with AI'와 연계해 서비스 고도화·사업화 검증을 지원한다. 각 스타트업은 협업 기간 고객 접점에서 활용 가능한 AI 서비스를 개발·검증할 예정이다.엄종환 SKT 지속가능경영실장은 "스타트업과의 협력을 통해 SK텔레콤 독자 AI 모델의 활용 범위를 확대하고, 국내 AI 생태계 활성화에 기여하겠다"고 말했다.