삼성전자, 1020 공략 ‘플립 유스’ 신설…‘갤Z플립8 반값 보장“

삼성전자, 1020 공략 유스 혜택 추가한 New 갤럭시 AI 구독클럽 선보여 (1) 0 /삼성전자

삼성전자가 '갤럭시Z8' 시리즈 사전 판매를 앞두고 혜택이 강화된 'New 갤럭시 AI 구독클럽'을 운영한다.26일 삼성전자에 따르면 New 갤럭시 AI 구독클럽은 가입 후 사용하던 기기 반납 시 최대 50% 잔존가를 보장해 주고, '삼성케어플러스'와 액세서리 패키지 할인 등 다양한 혜택을 제공한다.먼저 '갤럭시Z플립8' 자급제 제품을 구매하고 New 갤럭시 AI 구독클럽 2년형에 가입한 고객들에게 '플립 유스 구독' 혜택을 제공한다. 플립 유스 구독은 갤럭시Z플립8을 2년 사용 후 기기를 반납하는 고객에게 기준가의 최대 50% 잔존가를 보장해 준다. 또 구독 고객에게 어학 학습 앱 '스픽' 프리미엄 플러스 1개월 이용권 혜택을 제공한다.삼성전자는 New 갤럭시 AI 구독클럽 폴더블 스마트폰 가입 유형에 3년형을 새롭게 추가했다. 3년형 가입 고객에게는 파손 보장에 더해 분실 보장까지 가능한 '삼성케어플러스 스마트폰 분실·파손' 상품을 제공한다. 이와 함께 가입 기간 동안 무상 수리 서비스, 배터리 교체 서비스, 방문 수리 서비스 등의 혜택을 제공한다.모든 가입 고객에게는 피싱·스미싱·해킹·파밍 등 사이버 금융범죄 피해 발생 시 최대 300만원, 인터넷 직거래 또는 쇼핑몰 사기 피해 발생 시 최대 50만원을 보상 받을 수 있는 혜택이 제공된다. 월 구독료는 제품과 가입 유형에 따라 8900원부터 1만4500원이다.한편 삼성전자는 기존 New 갤럭시 AI 구독클럽 고객을 위한 재구독 혜택도 마련했다. 지난해 1년형에 가입했던 고객이 갤럭시Z8 시리즈 자급제 모델을 구매하고 재가입하는 경우 '삼성화재365 여행자보험'을 1년간 제공받을 수 있다.