문 열지 않고 내부 볼 수 있는 ‘LG 인스타뷰’, 누적 판매량 530만대 돌파

글로벌 냉장고 시장서 대표 프리미엄 자리

북미·유럽서 주로 판매…아시아 등도 인기

[사진1] ‘똑똑 노크하자 프리미엄 냉장고의 새 기준 됐다’ LG전자, 인스타뷰 냉장고 글로벌 500만 대 판매 돌파 0 LG전자는 인스타뷰 냉장고가 판매 500만대를 돌파했다고 밝혔다. 사진은 냉장고 모습. /LG전자

LG전자가 냉장고 문을 열지 않고 내부를 확인할 수 있는 LG 인스타뷰 냉장고가 글로벌 누적 판매량 500만 대를 돌파했다.26일 LG전자는 LG 인스타뷰 냉장고가 출시한 지난 2016년부터 지난달까지 누적 약 530만대가 판매됐다고 밝혔다. 단순 계산하면 약 1분에 1대꼴로 판매된 수준으로, 글로벌 냉장고 시장에서 대표적인 프리미엄 기능으로 자리 잡았다는 게 LG전자 측 설명이다.지역별로는 북미가 전체 판매량의 약 30%를 차지하며 가장 높은 판매를 기록했다. 이어 유럽이 전체 판매량의 20%에 육박했다. 이 외에 최근 아시아와 중남미 등 신흥시장에서도 프리미엄 가전에 대한 수요가 확대되면서 LG인스타뷰 냉장고의 인기가 높아지고 있는 것으로 알려졌다.LG전자는 LG인스타뷰가 특수 코팅 유리로 마감된 냉장고 문을 똑똑 두 번 두드리면 내부 조명이 켜져, 문을 열지 않고도 식재료를 확인할 수 있는 기능이 주효했다고 봤다. 또한 자체 개발한 이 유리는 평소에는 거울처럼 보이다가 두드리면 투명하게 변하며 뛰어난 단열성까지 갖췄다.이런 제품 경쟁력은 해외 전문 매체들의 평가에서도 나오고 있다. 영국의 IT·가전 전문 매체 트러스티드리뷰는 "문을 열지 않고도 식재료를 확인할 수 있는 직관적인 사용자 경험을 제공한다"고 했다. 프랑스의 대표 IT매체인 레뉴메리크는 인스타뷰를 "매우 실용적인 기능"으로 소개하며, 세련된 디자인과 안정적인 온도 유지 성능 등을 주요 강점으로 꼽았다.앞서 LG 인스타뷰 냉장고는 지난 10년 동안 레드닷 디자인 어워드, IDEA, iF 디자인 어워드 등 세계 3대 디자인 어워드와 CES 혁신상 등에서 수십 차례 수상했다. 국내 우수디자인(GD) 어워드 산업통상자원부 장관상과 일본 굿 디자인 어워드 '베스트 100'에도 선정됐다.김재일 LG전자 키친솔루션사업부장은 "LG 인스타뷰 냉장고의 '똑똑' 두드림이 냉장고 사용방식의 변화를 이끌었듯, AI와 혁신적인 냉장·보관 기술을 바탕으로 고객의 식생활을 더욱 편리하고 즐겁게 만들어 나갈 것"이라고 말했다.