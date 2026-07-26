[사고]신시장 발굴 나선 보험사, 금융당국 지원방안 모색한다

오는 29일 제 3회 아시아투데이 보험세미나 개최

보험세미나 포스터 최종 0

사회안전망 역할을 하고 있는 국내 보험사들이 본업에서 부진하며 성장 답보상태에 놓이자, AI와 디지털 플랫폼, 헬스케어, 시니어 비즈니스 등 새로운 비즈니스 발굴에 박차를 가하고 있습니다.'전국 12대 종합일간지' 아시아투데이는 조국혁신당 신장식, 이해민 의원과 함께 오는 29일 서울여의도 국회의원회관 제9간담회의실에서 '성장 정체 보험산업, 신사업 현주소 및 금융당국의 지원방안'이라는 주제로 제3회 아시아투데이 보험세미나를 개최합니다.국내 보험산업은 최근 몇 년 사이 저출산 및 초고령사회 진입과 경기 둔화, 시장 포화 등으로 성장성에 제동이 걸린 상황입니다.이처럼 보험 본업만으로는 과거와 같은 성장 기조를 이어가기 어려워지자, 새로운 사업모델과 미래 성장동력 발굴 노력이 보험사들의 지속 가능 경영을 가늠할 수 있는 시험대가 되고 있습니다.이에 이번 세미나에서는 삼성화재가 새로운 헬스케어 모델을, 교보생명이 고령화 시대 신사업을, 한화손해보험은 최근 새로운 사업모델로 집중하고 있는 사이버보험과 관련해 주제 발표를 합니다. 또 보험연구원 김석영 선임연구위원이 보험의 사회적 역할에 대해 재조명합니다.또 보험사들이 주력하고 있는 신사업이 성공적으로 안착할 수 있도록 금융당국이 지원할 수 있는 방안에 대해서도 금융당국 관계자와 학계, 보험전문가들이 참여해 논의를 진행합니다. 이번 세미나에서 도출된 정책 과제는 금융당국의 보험산업 정책 수립에 반영될 것으로 기대됩니다.