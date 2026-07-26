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[사고]신시장 발굴 나선 보험사, 금융당국 지원방안 모색한다

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조은국 기자

승인 : 2026. 07. 26. 18:07

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오는 29일 제 3회 아시아투데이 보험세미나 개최
보험세미나 포스터 최종
사회안전망 역할을 하고 있는 국내 보험사들이 본업에서 부진하며 성장 답보상태에 놓이자, AI와 디지털 플랫폼, 헬스케어, 시니어 비즈니스 등 새로운 비즈니스 발굴에 박차를 가하고 있습니다.

'전국 12대 종합일간지' 아시아투데이는 조국혁신당 신장식, 이해민 의원과 함께 오는 29일 서울여의도 국회의원회관 제9간담회의실에서 '성장 정체 보험산업, 신사업 현주소 및 금융당국의 지원방안'이라는 주제로 제3회 아시아투데이 보험세미나를 개최합니다.

국내 보험산업은 최근 몇 년 사이 저출산 및 초고령사회 진입과 경기 둔화, 시장 포화 등으로 성장성에 제동이 걸린 상황입니다.

이처럼 보험 본업만으로는 과거와 같은 성장 기조를 이어가기 어려워지자, 새로운 사업모델과 미래 성장동력 발굴 노력이 보험사들의 지속 가능 경영을 가늠할 수 있는 시험대가 되고 있습니다.

이에 이번 세미나에서는 삼성화재가 새로운 헬스케어 모델을, 교보생명이 고령화 시대 신사업을, 한화손해보험은 최근 새로운 사업모델로 집중하고 있는 사이버보험과 관련해 주제 발표를 합니다. 또 보험연구원 김석영 선임연구위원이 보험의 사회적 역할에 대해 재조명합니다.

또 보험사들이 주력하고 있는 신사업이 성공적으로 안착할 수 있도록 금융당국이 지원할 수 있는 방안에 대해서도 금융당국 관계자와 학계, 보험전문가들이 참여해 논의를 진행합니다. 이번 세미나에서 도출된 정책 과제는 금융당국의 보험산업 정책 수립에 반영될 것으로 기대됩니다.

▶주최: 신장식·이해민 국회의원
▶주관: 아시아투데이
▶후원: 금융위원회, 생명보험협회, 손해보험협회
▶일시: 2026년 7월 29일(수) 오전 9시 00분 ~ 12시
▶장소: 서울 여의도 국회의원회관 제9간담회의실
▶문의: 아시아투데이 경제부, (02)769-5188
조은국 기자

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