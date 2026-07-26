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건설·부동산 업계소식

동탄 집값, 한달새 6% 급증…서울, 상승세 둔화

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이수일 기자

승인 : 2026. 07. 26. 21:07

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동탄·기흥·구리에 대한 토지거래허가구역 지정이 발효된 지난 5일 경기도 화성시 동탄구 일대 아파트 단지 모습./사진=연합
경기 화성시 동탄구가 한 달 동안 6% 이상 상승하며 역대 최고 상승률을 갈아치웠다. 반면 서울 집값은 소폭 상승에 그치며 오름폭은 둔화했다.

27일 KB부동산이 발표한 '7월 전국 주택가격 동향'에 따르면 이달 13일을 조사기준일로 한 화성시 동탄수 아파트 매매가격은 전월보다 6.25% 상승했다. 지난달 4.16%에 이어 두 달 연속 역대 최고 상승률이다. 이는 같은 기간 동안 전국 아파트 매매가격 상승률 0.41%보다 15배가 넘는 수준이다.

동탄 집값 상승으로 경기 아파트 매매가격도 0.87% 올랐다. 이는 지난달 0.65%를 웃도는 수치다. 이어 수원 영통구(3.06%), 광명(2.52%), 구리(2.29%), 용인 수지구(1.94%), 하남(1.74%), 성남 중원구(1.70%) 등이 뒤를 이었다.

반면 서울 아파트 매매가격은 전월 대비 1.05% 올랐다. 상승률은 전월(1.07%)보다 0.02%포인트 낮아졌다.

자치구별로 보면 중랑구(2.08%)와 강북구(2.01%)가 2% 이상 오르며 강북권을 중심으로 오름세가 이어졌다. 성북구(1.85%), 노원구(1.60%), 강서구(1.59%), 서대문구(1.54%), 동대문구(1.44%) 등도 높은 상승률을 기록했다.

인천은 전월 -0.09%에서 이달 0.04%로 상승 전환했다.

시가총액 상위 50개 아파트의 월별 시가총액 변동률을 지수화한 KB선도아파트50 지수는 99.2로 전월보다 0.38% 상승하며 지난달(0.14%)보다 상승폭이 확대됐다. 다주택자 양도소득세 중과 유예가 종료되면서 6월부터 2개월 연속 오름세를 나타냈다.

다만 향후 집값 상승에 대한 기대치는 지난달보다 줄었다. 전국 매매가격 전망지수는 107.8로 전월보다 0.2포인트 하락했다.

서울 매매가격 전망지수는 전월보다 1.3포인트 하락한 124.0으로, 3개월 연속 상승 흐름을 보이다 이달 소폭 떨어졌다.

서울 강남 11개 자치구의 아파트 중위 매매가격은 16억2500만원으로 집계됐다. 중위가격은 전체를 순서대로 나열했을 때 중앙값에 해당한다.

가격 상위 20%와 하위 20% 아파트 간 격차를 나타내는 5분위 배율은 서울이 6.4를 기록해 5개월 연속 하락했다. 이는 중저가 매물이 많은 중하위권 지역 아파트값이 최근 계속 오른 결과로 풀이된다.
이수일 기자

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