“AI 혜택, 전 세계와 공유”… 대체불가 ‘K이니셔티브’ 띄운 李

빅테크 밀착해 '3대 메가' 판 키워
젠슨 황 "韓 황금시대"… 큰 관심
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이 대통령은 지난달 반도체·AI 데이터센터·피지컬 AI를 축으로 한 '3대 메가프로젝트'를 발표한 뒤 광주와 아산, 진주 등을 잇달아 찾아 이를 지역균형발전의 핵심 동력으로 키우겠다는 의지를 강조했다. 이어 AI 산업의 본산인 샌프란시스코에서 '샌프란시스코 AI 선언'을 발표하고 글로벌 빅테크의 협력을 요청하면서, 3대 메가프로젝트가 지역 발전을 넘어 글로벌 AI 시장의 주도권 확보를 겨냥한 국가 프로젝트임을 분명히 했다.
이 대통령이 24일(현지시간) '샌프란시스코 AI 서밋'에서 강조한 "AI가 중심이 되는 새로운 나라"라는 구상도 이 같은 비전과 맞닿아 있다. 이 대통령은 선언문에서 "대한민국은 대체 불가능한 글로벌 AI 공급망 핵심국가로 도약하기 위해 지난 6월 대규모 투자계획을 발표하고, 수도권과 지방이 함께 세계 반도체 공급을 책임지는 다극 생산 거점 체계로 전환하고 있다"고 밝혔다. 참석 기업들을 향해서는 "AI의 기회와 혜택을 전 세계와 나누며 함께 성장하는 책임 있는 파트너가 되겠다"고 약속했다.
서밋에는 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 이해진 네이버 이사회 의장을 비롯해 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO), 샘 올트먼 오픈AI CEO, 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO, 혹 탄 브로드컴 CEO 등이 참석했다. 기업인과 연구자, 스타트업·투자자 등 230여 명이 자리를 함께했고, 사티아 나델라 마이크로소프트 CEO는 화상으로 참여했다. 청와대는 참석 기업들의 시가총액 합계가 '2경원'에 육박한다고 설명했다.
김용범 청와대 정책실장은 현지 브리핑에서 "이번 일정은 3대 메가프로젝트가 강력한 반도체 산업을 보유한 한국과 전략적 투자 협력을 원하는 글로벌 빅테크가 함께 준비한 거대한 글로벌 이니셔티브임을 국내외에 알리는 자리"라고 평가했다.
삼성전자와 SK가 이번 순방을 계기로 1400조원 규모의 반도체 장기 공급 협력을 추진하면서 수천조원대 3대 메가프로젝트의 성과도 본격화했다는 평가가 나온다. 삼성전자와 SK하이닉스의 기존 반도체 공급 물량이 수년 치까지 확보된 만큼, 추가 물량은 앞으로 조성될 신규 팹에서 생산될 가능성이 큰 것으로 전해졌다.
글로벌 빅테크의 높은 관심과 이 대통령에 대한 신뢰 역시 프로젝트 순항의 청신호로 꼽힌다. 김 실장에 따르면 샘 올트먼 CEO는 이 대통령과의 만남에서 3대 메가프로젝트를 여러 차례 언급했다. 한국 내 AI 데이터센터 조성과 관련해 빅테크 기업들은 인허가 절차를 신속히 진행해 달라고 요청했고, 이 대통령은 "속도에 당연히 신경 쓰겠다"고 답한 것으로 전해졌다.
젠슨 황 CEO는 이 대통령의 지난 1년간 성과를 평가하며 "진정 대한민국의 황금시대라고 해도 과언이 아니다"라고 말했다.