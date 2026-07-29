닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

건설·부동산 분양정보

중흥토건 ‘월계 중흥S-클래스 리비에르’, 1순위 48.8대 1 기록

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260729010010666

글자크기

닫기

이수일 기자

승인 : 2026. 07. 29. 11:10

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

투시도_월계 중흥S-클래스 리비에르
월계 중흥S-클래스 리비에르 투시도.
중흥토건이 서울 노원구 월계동에서 고급하는 '월계 중흥S-클래스 리비에르'가 흥행에 성공했다.

29일 한국부동산원 청약홈에 따르면 지난 28일 진행된 월계 중흥S-클래스 리비에르 1순위 해당지역 청약 결과, 62가구(특별공급 제외) 모집에 총 3024건의 접수가 몰려 평균 48.77대 1의 경쟁률을 기록했다. 전용 84㎡ 타입은 최고 경쟁률인 105대 1을 나타냈다.

앞서 지난 27일 진행된 특별공급에서도 73가구 모집에 총 3885명이 청약에 나서 평균 53.22대 1의 경쟁률을 기록했다.

앞으로 분양일정은 오는 8월 5일 당첨자 발표에 이어, 18~20일 정당계약을 실시할 예정이다. 입주 예정시기는 2029년 5월이다.

월계동 주택재건축 정비사업을 통해 조성되는 '월계 중흥S-클래스 리비에르'는 지하 3층~지상 최고 20층 5개동, 전용 36·59·84㎡ 총 355가구 중 135가구가 일반분양이다.

가구당 1.6대의 주차공간을 갖췄으며, 운동 및 주민공동시설과 작은도서관, 어린이집 등의 커뮤니티 시설도 조성한다.

해당 단지는 서울지하철 1호선과 6호선이 지나는 석계역이 인근에 있다. 동부간선도로와 내부순환도로를 통한 차량 이동도 수월하다.

석계역을 중심으로 형성된 상권을 편리하게 이용할 수 있고, 근처에 이마트 트레이더스 월계점을 비롯해 현재 조성 예정인 아이파크몰 등이 있다.

단지 인근에 선곡초와 광운중, 대진고 등과 주변에 중계동 학원가가 있다. 단지 인근에는 우이천이 흐르며, 중랑천을 중심으로 형성된 생태공원과 북서울 꿈의숲 등이 있다.
이수일 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

트럼프, 회담 전 불쾌감...네타냐후, 회담 뒤 “역대 최고”…이란 공조 봉합

미국은 중국 로봇 막고 중국은 DUV 양산…AI 공급망 전쟁에 증시 10% 충격

[2보] SK하이닉스, 5개 분기 연속 사상 최대 영업익 기록…상반기 매출 132조

[日 구마모토 강진] 2명사망·3명심폐정지…이온몰·제지공장19명 생사불명

이란 미사일 정밀도 높이고 호르무즈 통제 확대 요구…트럼프, 기간시설 타격 경고

[日 구마모토 강진] 진도7.1 “더 큰 지진 가능” 10년전 안깨진 단층 움직였나

가덕도신공항, 원자잿값 급등에 PK건설사 13곳 “공사비 올려달라”

지금 뜨는 뉴스

국민 56% “핵심지 가격 상승세…하반기 집값 오를 것”

토마토 넣으면 안된다고?…냉장 보관하면 안되는 음식들

“갤Z8 예상보다 얇고 가벼워”… 벌써 물밑지원금 경쟁 치열

비용·흥행 리스크에… 인기게임 ‘방치형 RPG’로 속속 부활

4세부터 영유 보낸 아이…뇌발달 전문가 진단에 ‘철렁’