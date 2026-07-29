중흥토건 ‘월계 중흥S-클래스 리비에르’, 1순위 48.8대 1 기록

투시도_월계 중흥S-클래스 리비에르 0 월계 중흥S-클래스 리비에르 투시도.

중흥토건이 서울 노원구 월계동에서 고급하는 '월계 중흥S-클래스 리비에르'가 흥행에 성공했다.29일 한국부동산원 청약홈에 따르면 지난 28일 진행된 월계 중흥S-클래스 리비에르 1순위 해당지역 청약 결과, 62가구(특별공급 제외) 모집에 총 3024건의 접수가 몰려 평균 48.77대 1의 경쟁률을 기록했다. 전용 84㎡ 타입은 최고 경쟁률인 105대 1을 나타냈다.앞서 지난 27일 진행된 특별공급에서도 73가구 모집에 총 3885명이 청약에 나서 평균 53.22대 1의 경쟁률을 기록했다.앞으로 분양일정은 오는 8월 5일 당첨자 발표에 이어, 18~20일 정당계약을 실시할 예정이다. 입주 예정시기는 2029년 5월이다.월계동 주택재건축 정비사업을 통해 조성되는 '월계 중흥S-클래스 리비에르'는 지하 3층~지상 최고 20층 5개동, 전용 36·59·84㎡ 총 355가구 중 135가구가 일반분양이다.가구당 1.6대의 주차공간을 갖췄으며, 운동 및 주민공동시설과 작은도서관, 어린이집 등의 커뮤니티 시설도 조성한다.해당 단지는 서울지하철 1호선과 6호선이 지나는 석계역이 인근에 있다. 동부간선도로와 내부순환도로를 통한 차량 이동도 수월하다.석계역을 중심으로 형성된 상권을 편리하게 이용할 수 있고, 근처에 이마트 트레이더스 월계점을 비롯해 현재 조성 예정인 아이파크몰 등이 있다.단지 인근에 선곡초와 광운중, 대진고 등과 주변에 중계동 학원가가 있다. 단지 인근에는 우이천이 흐르며, 중랑천을 중심으로 형성된 생태공원과 북서울 꿈의숲 등이 있다.