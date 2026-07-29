[카드뉴스] 냉장 보관이 오히려 독?…의외로 냉장 보관하면 안 되는 음식 7가지

무조건 냉장 보관이 정답은 아닙니다.

토마토는 냉장고가 답? 맛과 향이 떨어질 수 있습니다.

덜 익은 토마토는 실온에서 후숙한 뒤 먹기 직전에 냉장 보관하는 것이 좋습니다.

감자는 냉장 보관? 단맛이 늘고 식감이 달라질 수 있습니다.

차가운 온도에서는 전분이 당으로 바뀌기 쉽습니다. 서늘하고 어두운 곳이 적합합니다.



양파도 냉장고? 습기로 쉽게 물러질 수 있습니다.

껍질째라면 통풍이 잘되는 장소가 좋습니다. 감자와 함께 두지 마세요.

바나나는 시원하게? 껍질이 검게 변하기 쉽습니다.

실온 보관이 일반적으로 적합합니다. 너무 익었을 때만 냉장 보관을 고려하세요.

마늘도 냉장 보관? 습기로 곰팡이나 싹이 생길 수 있습니다.

통마늘은 건조하고 통풍이 잘되는 곳이 좋습니다. 다진 마늘만 냉장 또는 냉동 보관하세요.

꿀도 냉장고? 쉽게 굳어 사용하기 불편해질 수 있습니다.

상온에서도 안정적으로 보관 가능합니다. 직사광선만 피하세요.

원두는 냉장 보관? 습기와 냄새를 흡수해 향이 떨어질 수 있습니다.

밀폐 용기에 담아 서늘하고 어두운 곳에 보관하는 것이 좋습니다. 자주 사용하는 원두는 실온 보관이 유리합니다.