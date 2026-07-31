李 “한·칠레는 이상적인 파트너…FTA 현대화·핵심광물 협력 추진”

산티아고 모네다궁에서 '한·칠레 정상회담'

"통상 증진 방안 협의…자유무역위 재가동"

'광물 파트너십 공동위' 장관급으로 격상

초국가범죄 공동대응…방산·조선 협력 강화

이재명 대통령과 칠레 대통령 0 이재명 대통령과 호세 안토니오 카스트 대통령이 30일(현지시간) 산티아고 대통령궁에서 정상회담을 하고 있다./연합뉴스

◇李 "한·칠레 FTA, 자유무역위원회 10년 만에 재가동…이상적인 파트너"

대통령궁 경비대대 사열하는 한-칠레 정상 0 이재명 대통령과 호세 안토니오 카스트 대통령이 30일(현지시간) 산티아고 대통령궁에서 열린 공식 방문 환영식에서 대통령궁 경비대대를 사열하고 있다. / 연합뉴스

◇초국가범죄 공동대응…카스트 "한반도 평화·안정 위해 함께"

◇'광물 파트너십' 등 MOU 5건 체결…李, 포스코·현대차 등 양국 기업 30개사와 경제 간담회

기념 촬영하는 한-칠레 정상 부부 0 이재명 대통령 부부와 호세 안토니오 카스트 대통령 부부가 30일(현지시간) 산티아고 대통령궁에서 선물교환식을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 김혜경 여사, 이재명 대통령, 호세 안토니오 카스트 칠레 대통령, 마리아 피아 아드리아솔라 여사. /연합뉴스

이재명 대통령은 30일(현지시간) 칠레 수도 산티아고에서 호세 안토니오 카스트 대통령과 정상회담을 갖고 양국이 지난 2004년 발효한 한·칠레 자유무역협정(FTA)을 인공지능(AI) 시대, 디지털 무역 활성화 등의 상황에 맞게 현대화하기로 뜻을 모았다.두 정상은 양국의 '광물자원 파트너십 공동위'를 장관급으로 격상·정례화하고, 리튬·구리 등 주요 광물의 개발·가공부터 첨단 제조까지 전주기 협력한다는 내용의 양해각서(MOU)를 체결해 핵심광물 공급망 협력도 한층 강화하기로 했다.한·칠레 FTA를 22년 만에 현대화함에 따라 우리 기업들의 현지 비즈니스 기회를 창출하고, 신산업 분야 협력이 한층 강화될 것으로 기대를 모은다. 브라질에 이어 구리·리튬 매장량 세계 1위인 칠레와 핵심광물 협력을 강화하며 이 대통령이 주력하고 있는 공급망 다변화·안정화에도 힘이 실리게 됐다. 연 21억 달러(약 3조원) 규모에 달하는 칠레 광물 시장에 우리 기업들의 진출을 지원하는 제도적 기반도 마련됐다.칠레를 공식 방문한 이 대통령은 이날 산티아고 대통령궁인 모네다궁에서 카스트 대통령과 정상회담을 갖고 한·칠레 FTA를 현대화하고, 핵심광물을 포함한 자원·에너지 공급망 전반의 협력 기반을 다지기로 했다. 치안, 방산, 인프라, 해양, 문화 등 양국 국민과 기업이 체감할 수 있는 분야의 협력도 강화하기로 했다.이 대통령은 정상회담 이후 열린 공동언론발표에서 "양국은 동반성장을 위해 교역·투자 협력을 더욱 확대해 나가기로 했다"며 "이를 위해 양국은 한·칠레 FTA 자유무역위원회를 10년 만에 재가동해 통상·투자 현안을 점검하고, 호혜적인 한·칠레 FTA 개선 등을 포함한 양국 통상 관계 증진 방안에 대해 협의해 나가기로 했다"고 밝혔다.이어 "오늘 체결한 '투자협력 양해각서'를 바탕으로 핵심 광물과 에너지 등 전략 분야에서 양국 기업들의 투자 기회 발굴과 교류 노력도 적극적으로 뒷받침해 나가기로 했다"며 "환태평양경제동반자협정(CPTPP), 태평양동맹(PA), 디지털경제동반자협정(DEPA) 등 주요 경제 협력체에서의 협력 방안에 대해서도 심도 있는 의견을 교환했다"고 덧붙였다.이 대통령은 "양국은 핵심광물 공급망, 인프라, 치안, 방산 등 전략적인 분야에서 호혜적이고 미래 지향적인 협력을 적극 추진해 나가기로 했다"며 "세계 1위 구리 생산국이자 1위 리튬 매장국인 주요 자원 부국 칠레와 반도체·배터리 등 첨단산업 선도국인 한국은 핵심광물 공급망 구축에 있어 자연스럽고 이상적인 파트너"라고 강조했다.이 대통령은 양국이 초국가범죄 대응과 해양 불법활동 근절 등을 위한 양국 경찰과 해경 당국 간 공조를 확대하기로 했고, 방산과 조선 분야의 협력을 심화하기 위해 제도적인 기반을 마련하는 것이 중요하다는 데 공감하고관련 논의를 이어 나가기로 했다고 밝혔다.이 대통령은 양국이 '남극'을 함께 탐구해 왔고, 칠레 북부 아타카마 사막에서 우주를 관측하면서 천문 연구도 같이 해오고 있다는 점을 언급하며 "이 자리를 빌려 대한민국의 남극 기지 활동을 적극 지원해 온 칠레측에 감사드린다"고 전했다.이어 "앞으로도 우리 대원들이 안전하게 연구에 임할 수 있도록 칠레측의 지속적인 협력을 기대한다"고 덧붙였다.양국은 한반도와 국제사회의 평화, 안정, 번영을 위해 긴밀히 협력해 나가기로 했다.이 대통령은 "오늘 회담에서 저는 북핵 문제 해결과 한반도 평화 정착을 위해 칠레 측의 변함없는 지지를 당부했다"며 "카스트 대통령께서는 한반도의 평화와 안정을 위해 함께 노력해 나가겠다는 뜻을 밝혀 주셨다"고 말했다.이 외에 양국은 2028년 제4차 유엔해양총회 공동 개최와2032년 칠레 APEC 정상회의 성공적 개최 등을 위해 긴밀히 협력해 나간다는 방침이다.아울러 이 대통령은 "대한민국과 칠레가 서로의 진정한 친구인 '아미고(Amigo)'로서 서로의 손을 맞잡고 양국의 더 나은 미래를 함께 열어나가기를 희망한다"며 "카스트 대통령님도 가까운 시일 내에 방한하셔서 다음번에는 한국에서 꼭 다시 뵐 수 있기를 희망한다. 무챠스 그라시아스(정말 감사합니다)"라고 인사했다.양국은 이날 정상회담을 계기로 '광물자원 파트너십 양해각서'를 포함해 총 5건의 MOU를 체결했다.재외국민을 보호하고 초국가범죄에 공동대응한다는 내용의 '치안협력 MOU', 양국 투자유치기관 간 협력 기반을 구축해 투자 기회를 발굴하고 양국 기업 간 협력을 확대한다는 내용의 '투자협력 MOU'도 체결했다.남극세종과학기지 출입을 위한 관문 국가인 칠레와의 협력을 증진한다는 내용의 '극지연구 협력 MOU'는 이번 정상회담을 계기로 개정됐다. 지난 2012년 체결하고 2018년 재개정한 극지연구 협력 MOU가 한번 더 개정됨에 따라 친환경 기지 운영, 신규 환경·생태계 현안, 남극 거버넌스 등 분야로 협력 범위가 확대됐다.초국가범죄와 불법어업에 대한 해양 법을 집행하고 선박교통관제(VTS) 등 분야에서 양국 기관이 협력하고 정보 공유체계를 구축한다는 내용의 '해양안전 및 안보협력 MOU'도 체결했다. 해양 감시능력 고도화 및 해양 법집행 역량 강화를 통해 태평양 역내 해양 안보를 증진하고, 태평양을 연결고리로 한국·중남미 간 초국가범죄 공조 네트워크가 확대될 것으로 기대를 모은다.이 대통령은 이날 오후 '한·칠레 비즈니스 라운드테이블' 행사에 참석한 후 다음 순방지인 아르헨티나로 이동한다. 한·칠레 비즈니스 라운드테이블에는 장인화 포스코 회장, 구자은 LS그룹 회장, 장재훈 현대자동차 부회장, 최윤범 고려아연 회장 등을 비롯해 약 30개사의 양국 기업 대표들이 참석한다. 이들은 핵심광물 공급망 안정화와 투자 확대, AI 디지털 기술 협력, 친환경에너지와 바이오, K-소비재 등 미래 성장 분야의 협력 방안을 논의한다.