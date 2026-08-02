SKT, 러닝 특화 스마트기기 확대하고 ‘무도런’ 메인 스폰서로

사진 2_SKT, 1000만 러너 사로잡을 신규 제품·혜택 선보인다 (1) 0 SKT 모델들이 SKT에서 신규 도입하는 가민·샥즈 제품들을 착용하고 '2026 무한도전 런 인 경주' 응모 관련 배너를 살펴보고 있다. /SKT

SK텔레콤은 러너들이 선호하는 스마트기기 라인업을 확대하고 러닝 행사 참가 기회를 제공하는 등 러닝을 즐기는 고객을 위한 신규 상품과 혜택을 선보인다고 2일 밝혔다.먼저 SKT는 러너들이 선호하는 웨어러블 기기를 보다 편리하게 구매할 수 있도록 글로벌 GPS 스마트기기 브랜드 '가민'과 글로벌 오픈형 이어폰 브랜드 '샥즈'의 제품을 새롭게 도입한다.SKT는 가민의 러닝 GPS 스마트워치 '포러너 70'과 '포러너 265'를 선보인다. 특히 '포러너 70'은 SKT가 가민과의 독점 제휴를 통해 국내 이동통신사 중 유일하게 선보이는 제품이다.가민 워치와 샥즈 이어폰은 '베스트 Max', '베스트 Pro', '베스트 109', '다이렉트5G 76' 요금제 고객이 선택 가능한 '스마트기기 할부금 할인' 혜택 대상 기기에 추가된다.또한 오는 9월 19일 경주에서 열리는 '2026 무한도전 런 인(Run in) 경주(무도런)'의 메인 스폰서로 참여한다.SKT에서 삼성 갤럭시 Z 신제품을 구매한 고객은 '무도런' 참가권 추첨에 응모할 수 있다.SKT는 그간 러닝을 즐기는 고객을 위해 다양한 혜택과 경험을 꾸준히 제공해왔다. 올 초에는 고객들에게 추첨을 통해 '포켓몬 런 2026 인 서울'과 '춘천마라톤 2026' 티켓을 선물했다. 이번에 선보이는 가민·샥즈 제품과 '무도런' 참가권 이벤트도 러너 고객에게 차별화된 경험을 제공하기 위해 마련됐다.윤재웅 SKT 프로덕트&브랜드본부장은 "러닝을 즐기는 고객들이 필요한 웨어러블 기기를 보다 편리하게 구매하고 다양한 러닝 경험을 누릴 수 있도록 새로운 상품과 혜택을 준비했다"며 "앞으로도 러너 고객들에게 차별화된 경험을 제공하기 위해 노력하겠다"고 밝혔다.