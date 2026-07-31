‘갤럭시 Z8 시리즈’ 사전 예약자 절반 이상이 1030

지난 28일부터 8월3일까지 사전예약

"다양한 혜택 있기에 사전 구매 추천"

갤럭시 Z 시리즈 사전 판매 현장 이미지 (1) 0 1-3. 삼성스토어 더현대 서울에서 고객들이 삼성전자 갤럭시 Z 시리즈 사전 구매를 위해 살펴보고 있다. /삼성전자

삼성전자가 새롭게 출시한 '갤럭시 Z8 시리즈'의 사전 판매가 젊은 층 사이에서 빠르게 늘고 있다. 폼펙터(형태)에 대한 몰입감과 기대감이 나타났다는 평가가 나온다.31일 삼성전자가 삼성닷컴에서 갤럭시 Z 폴드8 울트라를 비롯한 폴드8, 플립8에 대해 사전 예약한 이들의 절반 이상이 10대에서 30대라고 밝혔다. 사전 판매는 지난 28일부터 진행 중으로 8월 3일에 종료된다. 회사는 사전예약 막바지에 이르고 있는 만큼 수요가 최고조에 달할 것으로 보고 있다.회사는 이들이 가장 많이 예약한 인기 모델이 '갤럭시 Z 폴드8'로 크림 색상을 가장 많이 선택했다고 설명했다. 삼성닷컴 전용 컬러인 피스타치오와 대표 색상인 라벤더도 인기가 높았다고 했다.이와 함께 대화면과 멀티태스킹에 최적화된 '갤럭시 Z 폴드8 울트라', 콤팩트함과 개성 표현의 디자인이 장점인 '갤럭시 Z 플립8'도 인기를 끌고 있다고 했다.삼성전자는 "갤럭시 Z 시리즈의 1030 인기 비결은 젊은 층이 선호하는 다양한 사전 혜택이 포함돼 있기 때문으로 분석된다"고 했다.회사는 사전 판매 기간 256GB 모델을 구매하면 512GB 모델로 25만 3000원 상당의 저장 용량 업그레이드를 무상 지원한다. 512GB 사전 구매 시에는 1TB 모델과의 가격 차액의 절반 수준인 31만700원을 추가 결제하면 1TB 모델 수령이 가능하다. 30만원 이상 금액 부담을 덜 수 있어 고용량을 선호하는 고객일수록 체감 혜택이 더 크다.타사 기기 사용자들과 갤럭시 스마트폰과의 호환성 강화도 1030 고객이 사전 예약을 많이 한 요인으로 풀이된다는 게 삼성전자 관계자 설명이다.iOS 사용자는 별도 앱 설치 없이도 QR 코드로 기존 데이터를 갤럭시로 무선 전송해 빠른 초기 설정이 가능한 '스마트 스위치', iOS와 갤럭시 기기 간 데이터 이동·파일 공유 편의성을 높인 '퀵 셰어' 등을 할 수 있다.또한 최근 업데이트로 아멕스 카드 해외 결제 지원, 밀리패스, 여행 서비스 등을 탑재한 통합 디지털 지갑 서비스 '삼성 월렛'의 편리한 기능도 있다.삼성전자 관계자는 "이번 사전 판매로 젊은 층이 빠르게 반응하며 새로운 폼팩터의 높은 몰입감과 모바일 경험에 대한 기대감을 확인하고 있다"며 "다양한 혜택이 다음 달 3일 종료되는 만큼 구매 고객은 사전 판매 기간 구매를 추천한다"고 말했다.