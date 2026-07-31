[카드뉴스] 싱크대에 이거 버렸다가 수리비 폭탄 맞습니다

[카드뉴스] 싱크대에 버렸다가 수리비 30만원?…싱크대는 쓰레기통이 아닙니다.

배관을 막고 악취를 부르는 절대 버리면 안 되는 것 7가지

'식용유' 그냥 흘려보내면 될까? 배관 벽에 굳어 막힘의 원인이 됩니다.

기름은 식은 뒤 응고되어 다른 음식물과 엉겨 붙을 수 있습니다. 키친타월로 흡수하거나 폐식용유로 분리배출하세요.

'커피찌꺼기' 천연 탈취제니까 괜찮다? 배관에 쌓이면 막힘의 원인이 될 수 있습니다.

물에 잘 녹지 않습니다. 음식물 또는 일반쓰레기(지역 기준 확인)에 버리세요.



흘린 '밀가루' 조금은 괜찮다? 물을 만나면 반죽처럼 뭉칠 수 있습니다.

배관 내부에 달라붙기 쉽습니다. 휴지에 모아 일반쓰레기로 버리세요.

'밥' 조금 정도는 괜찮다? 배관에서 덩어리질 수 있습니다.

음식물 쓰레기로 분리배출하는 것이 좋습니다. 한 숟갈도 싱크대보다 음식물통.

'달걀껍질' 잘게 부수면 괜찮다? 배관에 조금씩 쌓여 막힐 수 있습니다. 잘게 부숴도 녹지 않습니다. 지역 분리배출 기준에 맞게 버리세요.

'쌀' 씻다가 그냥 흘려보내도 될까? 배관에서 불어나 막힘을 유발할 수 있습니다.

씻는 과정에서도 과도한 쌀알 유입은 피하는 것이 좋습니다. 배수망을 사용하세요.