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산업 자동차

BMW, ‘스파이더맨’과 손잡았다…신형 iX3 글로벌 스크린 데뷔

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남현수 기자

승인 : 2026. 07. 31. 16:31

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노이어 클라쎄 첫 양산모델 iX3·5시리즈 영화 속 등장…브랜드 미래 비전 전달
개봉 기념 차량 인포테인먼트에 스파이더맨 애니메이션 한시 제공
사진1-BMW, 영화 스파이더맨 브랜드 뉴 데이에서 ‘더 뉴 BMW iX3’ 및 ‘BMW 5시리즈’ 선보여
BMW가 영화 '스파이더맨 브랜드 뉴 데이'에서 '더 뉴 BMW iX3' 및 'BMW 5시리즈' 선보였다./BMW
BMW가 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이(Spider-Man: Brand New Day)'를 통해 차세대 전기 스포츠유틸리티차(SUV) '더 뉴 BMW iX3'와 BMW 5시리즈를 전 세계 관객에게 선보인다. 영화를 통해 브랜드의 미래 비전과 디지털 경험을 알린다는 전략이다.

BMW는 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'에 더 뉴 BMW iX3와 BMW 5시리즈 세단을 등장시킨다고 31일 밝혔다.

영화 속 두 모델은 단순한 소품이 아니라 스토리 전개에 자연스럽게 등장한다. 특히 노이어 클라쎄(Neue Klasse)의 첫 양산 모델인 더 뉴 BMW iX3는 영화 제목인 '브랜드 뉴 데이'가 상징하는 새로운 시작의 의미와 맞물려 BMW의 차세대 전동화 전략을 상징적으로 보여준다고 회사 측은 설명했다.

더 뉴 BMW iX3와 BMW 5시리즈는 BMW 파노라믹 디스플레이와 첨단 운전자 보조 시스템 등 최신 기술을 탑재해 브랜드가 추구하는 '운전의 즐거움'과 미래 기술 비전을 함께 담아냈다.

BMW는 영화 개봉을 기념해 차량 인포테인먼트 시스템에서 즐길 수 있는 '스파이더맨 애니메이션'도 한시적으로 제공한다. 시동 후 컨트롤 디스플레이에서 기념 배너를 선택하면 스파이더맨 애니메이션과 배경 음악, 앰비언트 라이트 연출이 함께 구현된다.

해당 콘텐츠는 BMW 오퍼레이팅 시스템 7 이상이 적용된 일부 차량에서 이용할 수 있으며, 지난 27일부터 오는 8월 10일까지 제공된다.

한편 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 모두에게서 잊힌 피터 파커가 자신의 정체를 기억하는 의문의 적과 맞서며 새로운 위협에 맞서는 이야기를 담은 액션 블록버스터다. 영화는 지난 29일 한국에서 북미보다 먼저 개봉했다.

남현수 기자

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