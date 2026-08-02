KT, 온라인몰 ‘KT다이렉트샵’으로 개편…갤럭시Z 사전예약 진행

[사진1] KT다이렉트샵 0 고객들이 새롭게 바뀐 KT 공식 온라인몰 'KT다이렉트샵'을 PC와 휴대폰에서 이용하고 있다. /KT

KT가 공식 온라인몰인 'KT샵'의 명칭을 'KT다이렉트샵'으로 리브랜딩하고, 고객 편의와 혜택 중심으로 개편했다고 2일 밝혔다.KT다이렉트샵은 KT 본사 직영 온라인 매장으로, 고객이 매장 방문 없이도 온라인과 모바일을 통해 KT다이렉트샵에 접속해 휴대폰, 인터넷, TV 등 통신 상품들을 비교하고 가입할 수 있다.KT는 이번 리뉴얼을 통해 KT다이렉트샵이 KT가 직접 운영하는 온라인 매장이라는 정체성을 명확히 하고, 고객이 KT다이렉트샵 전용 혜택을 한눈에 확인할 수 있도록 사용성을 강화했다. 고객들은 대표적인 온라인 전용 혜택인 '7% 다이렉트 요금할인'과 '인터넷·TV 동시가입', 결제 및 중고폰 보상 혜택 등의 정보를 보다 직관적으로 파악할 수 있게 됐다.KT는 KT다이렉트샵 리뉴얼 후 첫 프로모션으로 갤럭시 Z 시리즈 사전예약 고객을 위한 KT다이렉트샵 전용 프로모션도 진행한다. KT다이렉트샵에서 갤럭시 Z 폴드8 울트라, 갤럭시 Z 폴드8, 갤럭시 Z 플립8을 번호이동으로 사전 예약하고 개통한 선착순 1000명의 고객에게 무선 충전기를 증정하며, 추첨을 통해 8명에게는 순금 코인을 제공할 예정이다. 사전 예약은 3일까지이며, 사전 개통은 4일부터 시작된다.김영걸 KT 커스토머사업본부장은 "KT다이렉트샵은 KT가 직접 운영하는 본사 직영 온라인샵으로 고객이 안심하고 통신상품을 비교해 구매할 수 있다"며 "이번 개편을 통해 KT다이렉트샵이 공식 직영몰로서 앞으로도 고객 중심의 편리한 구매 경험을 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.