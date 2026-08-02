AI 로봇으로 한 단계 도약한다…경산시, 제조산업 대전환 본격 시동

총사업비 19억원 투입, 자율제조 실증 특화거점 구축 본격 추진

로봇플래그쉽 0 경북 경산시가 추진하는 로봇플래그쉽 지역거점 구축사업 계획도. /경산시

경북 경산시가 제조 산업 대전환의 출발을 알리는 인공지능(AI) 로봇 기반 제조혁신 거점으로 도약하기 위한 시동을 걸었다.경산시는 산업통상부 2026년 로봇 플래그 쉽 지역거점 구축사업 공모에 최종 선정돼 국비 9억5000만원을 포함한 총 19억원의 확보해 'AI 팩토리로봇 기반 자율제조 실증 특화거점 구축사업'을 본격 추진한다고 2일 밝혔다.이는 지역별 특화 로봇산업의 경쟁력을 강화하고 제조 현장의 로봇 활용 확산을 지원하기 위한 지역거점 조성사업이다. 시는 AI 팩토리로봇 실증·검증 환경을 구축해 지역기업의 자율제조 기술 실증과 현장 적용을 적극 지원할 계획이다.사업은 (재)경북IT융합산업기술원이 주관하고, 한국섬유기계융합연구원이 참여해 추진한다. 먼저 경북IT융합산업기술원 본원에는 AI 팩토리로봇 기반의 원격 자율제조 관제시스템과 UX(사용자경험) 체험관이 구축된다.특히 시의 핵심 AI 인프라인 초거대AI클라우드팜센터와 연계해 실시간 로봇 관제와 디지털 트윈 기반 시뮬레이션 환경을 조성하고, 기업들이 자율제조 기술을 사전에 검증할 수 있도록 지원한다. 또 첨단 제조로봇의 작동원리와 활용사례를 직접 체험할 수 있는 전시·체험 공간을 운영해 산업 관계자와 시민들의 로봇산업 이해도를 높일 예정이다.한국섬유기계융합연구원에는 기업들이 실제 산업 현장과 유사한 환경에서 첨단 로봇 시스템을 시험·검증할 수 있는 개방형 테스트베드가 구축된다. 용접과 프레스 공정에 최적화된 협동로봇과 제조로봇 시스템을 배치해 기업들이 로봇 도입 전 성능, 생산성, 현장 적용 가능성 등을 종합적으로 검증할 수 있도록 지원한다.조현일 시장은 "이번 공모사업 선정은 단순한 로봇 보급을 넘어 지역 제조 산업의 체질을 근본적으로 혁신하는 제조 산업 대전환의 출발점이 될 것"이라며 "지역 기업들이 AI와 로봇 기술을 현장에서 적극 활용할 수 있도록 실증 인프라 구축과 기업지원을 강화해 성공적인 AX(AI기반 산업전환)와 자율제조 전환을 적극 지원하겠다"고 말했다.