N수생까지 수시로 몰렸다…‘인서울’ 자연계 합격선 첫 1등급대

전국 205개 대학·9087개 학과 2026학년도 입시 결과 분석

서울권 교과전형 인문 2.28등급·자연 1.92등급…최근 5년 중 최고

현행 내신 9등급제 마지막 입시…2027학년도 합격선 추가 상승 전망

대학 수시 입학 박람회 인파 0 7월 23일 서울 강남구 코엑스에서 열린 2027학년도 수시대학입학정보박람회를 찾은 수험생·학부모들이 줄줄이 입장하고 있다. /연합뉴스

재수생 등 이른바 'N수생'이 정시뿐 아니라 수시모집에도 대거 지원하면서 서울 소재 대학의 학생부교과전형 내신 합격선이 최근 5년 중 가장 높은 수준으로 올랐다. 자연계열 합격선은 처음으로 평균 1등급대에 진입했다.2일 종로학원이 대입정보포털 '어디가'에 공개된 전국 205개 대학, 9087개 학과의 2026학년도 입시 결과를 분석한 결과 서울권 대학 학생부교과전형의 평균 내신 합격선은 인문계 2.28등급, 자연계 1.92등급으로 집계됐다. 분석 기준은 최종 등록자 100명 가운데 내신 성적이 70번째인 학생의 등급이다.인문계와 자연계 모두 2022학년도 이후 가장 높은 합격선이다. 서울권 인문계 합격선은 2025학년도 2.58등급에서 0.30등급 올랐고, 자연계는 같은 기간 2.08등급에서 0.16등급 상승했다.특히 자연계 합격선은 2022학년도 2.22등급, 2023학년도 2.15등급, 2024학년도 2.13등급, 2025학년도 2.08등급으로 꾸준히 오른 데 이어 올해 처음으로 1등급대에 들어섰다. 최근 5년 동안 자연계 합격선은 매년 인문계보다 높게 형성됐다.합격선 상승은 서울권에 그치지 않았다. 경인권 대학의 학생부교과전형 평균 합격선은 인문계 3.37등급, 자연계 3.12등급이었고, 지방권 대학은 인문계 4.35등급, 자연계 4.16등급으로 나타났다. 모두 최근 5년 중 가장 높은 수준이다.학생부 성적에 서류와 면접 등을 함께 반영하는 학생부종합전형에서도 합격선이 상승했다. 서울권은 인문계 3.04등급, 자연계 2.69등급으로 최근 3년 중 가장 높았다. 경인권은 인문계 3.81등급·자연계 3.38등급, 지방권은 인문계 4.65등급·자연계 4.39등급을 기록했다.학과별로 보면 인문계에서는 서울대 지역균형전형 경제학부가 1.00등급으로 가장 높았다. 서울대 국어교육과 1.14등급, 정치외교학부 1.15등급, 대구한의대 한의예과 1.17등급 등이 뒤를 이었다. 자연계에서는 연세대·울산대·가톨릭대·경희대·아주대·인하대 등의 의예과와 동국대·순천대 약학과 등 12개 학과의 합격선이 1.00등급을 기록했다.합격선 상승에는 고3 학생 수 증가와 N수생의 수시 지원 확대가 영향을 미친 것으로 풀이된다. 2026학년도 대입에서 고3 학생은 전년보다 3만7467명 늘어난 44만3546명이었다. 내신 성적이 우수한 N수생까지 정시뿐 아니라 수시에 적극적으로 지원하면서 경쟁이 한층 치열해진 것으로 분석된다.2027학년도에도 합격선 상승세가 이어질 가능성이 크다. 현행 내신 9등급제가 적용되는 마지막 입시인 데다 2028학년도부터 일부 대학이 9등급제 성적을 보유한 N수생의 지원을 제한할 수 있어 올해 수시에 N수생이 더 몰릴 수 있기 때문이다.임성호 종로학원 대표는 "2027학년도에는 N수생 유입이 이어질 가능성이 큰 반면 고3 학생 수 감소 폭은 크지 않다"며 "수시 내신 합격선은 하락 요인보다 상승 요인이 더 클 것으로 예상된다"고 말했다.